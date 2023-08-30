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Dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü: 'Modern insanlarda bu yok'
Dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü: 'Modern insanlarda bu yok'
'Dört ayak' üzerinde yürürken keşfedilen Türk aile, insan evrimi teorisindeki boşlukları bir araya getirmek amacıyla bilim insanları tarafından analiz edilmeye... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T10:41+0300
2023-08-30T10:44+0300
bilim
yaşam
maymun
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hayvan
insan
türkiye
türk
aile
araştırma
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Türkiye'de elleri ve ayakları üzerinde yürüyerek yaşamlarını sürdüren bir ailede, 'modern insanlarda' daha önce hiç rapor edilmemiş bir özellik bulundu. Sıra dışı Ulaş ailesi, 'Dört Ayak Üzerinde Yürüyen Aile' adlı belgesel sayesinde fark edildi.Aileyi inceleyen İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Nicholas Humphrey, ailenin 19 çocuğundan 6'sının bu eğilimle doğduğunu keşfetti. Humphrey konuyla ilgili şunları aktardı: Türkiye'deki çalışmalar sırasında bilim insanları 'evrimleşme' sürecinin gerçekleşmiş olabileceğini öne sürse de Prof. Dr. Humphrey, bu teoriyi çürütmüş ve bunun 'son derece aşağılayıcı' ve 'bilimsel açıdan sorumsuzca' olacağını belirtmiştir.Neden 'dört yak' üzerinde yürüyorlar?Ailedeki çocukların, diğer insanları etkilemeyen bir durum olan küçülmüş beyinciklere sahip olduğu tespit edildi. Liverpool Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, çocukların iskeletleri insanlardan çok maymunlara benziyordu. Benzerliklere rağmen, aile primatlar gibi parmak eklemleri üzerinde yürümek yerine ellerini kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230829/misirda-dalis-yapan-rus-turist-122-metre-derinlikteki-su-alti-magaralarinda-kayboldu-1075020895.html
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bilim, maymun, evrim, hayvan, insan, türkiye, türk, aile, araştırma
bilim, maymun, evrim, hayvan, insan, türkiye, türk, aile, araştırma

Dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü: 'Modern insanlarda bu yok'

10:41 30.08.2023 (güncellendi: 10:44 30.08.2023)
© Fotoğraf : YouTube/60 Minutes Australia'Dört ayak' üzerinde hayatlarını sürdüren Ulaş ailesi
'Dört ayak' üzerinde hayatlarını sürdüren Ulaş ailesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© Fotoğraf : YouTube/60 Minutes Australia
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'Dört ayak' üzerinde yürürken keşfedilen Türk aile, insan evrimi teorisindeki boşlukları bir araya getirmek amacıyla bilim insanları tarafından analiz edilmeye başlandı.
Türkiye'de elleri ve ayakları üzerinde yürüyerek yaşamlarını sürdüren bir ailede, 'modern insanlarda' daha önce hiç rapor edilmemiş bir özellik bulundu. Sıra dışı Ulaş ailesi, 'Dört Ayak Üzerinde Yürüyen Aile' adlı belgesel sayesinde fark edildi.
Aileyi inceleyen İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Nicholas Humphrey, ailenin 19 çocuğundan 6'sının bu eğilimle doğduğunu keşfetti. Humphrey konuyla ilgili şunları aktardı:
"En olağanüstü bilimsel fanteziler altında bile 'modern insanın hayvan durumuna' geri dönebileceğini hiç beklemiyordum. Bizi hayvanlar dünyasının geri kalanından ayıran şey, diğer pek çok özelliğimizin yanı sıra, iki ayak üzerinde yürüyen ve başımızı havaya kaldıran bir tür olmamızdır."
Türkiye'deki çalışmalar sırasında bilim insanları 'evrimleşme' sürecinin gerçekleşmiş olabileceğini öne sürse de Prof. Dr. Humphrey, bu teoriyi çürütmüş ve bunun 'son derece aşağılayıcı' ve 'bilimsel açıdan sorumsuzca' olacağını belirtmiştir.

Neden 'dört yak' üzerinde yürüyorlar?

Ailedeki çocukların, diğer insanları etkilemeyen bir durum olan küçülmüş beyinciklere sahip olduğu tespit edildi. Liverpool Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, çocukların iskeletleri insanlardan çok maymunlara benziyordu. Benzerliklere rağmen, aile primatlar gibi parmak eklemleri üzerinde yürümek yerine ellerini kullanıyor.
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