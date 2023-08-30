https://sputniknews.com.tr/20230830/dort-ayak-uzerinde-yuruyen-turk-aile-bilim-insanlarini-hayrete-dusurdu-modern-insanlarda-bu-yok-1075040130.html

Dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü: 'Modern insanlarda bu yok'

Dört ayak üzerinde yürüyen Türk aile, bilim insanlarını hayrete düşürdü: 'Modern insanlarda bu yok'

'Dört ayak' üzerinde yürürken keşfedilen Türk aile, insan evrimi teorisindeki boşlukları bir araya getirmek amacıyla bilim insanları tarafından analiz edilmeye... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T10:41+0300

2023-08-30T10:41+0300

2023-08-30T10:44+0300

bilim

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Türkiye'de elleri ve ayakları üzerinde yürüyerek yaşamlarını sürdüren bir ailede, 'modern insanlarda' daha önce hiç rapor edilmemiş bir özellik bulundu. Sıra dışı Ulaş ailesi, 'Dört Ayak Üzerinde Yürüyen Aile' adlı belgesel sayesinde fark edildi.Aileyi inceleyen İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Nicholas Humphrey, ailenin 19 çocuğundan 6'sının bu eğilimle doğduğunu keşfetti. Humphrey konuyla ilgili şunları aktardı: Türkiye'deki çalışmalar sırasında bilim insanları 'evrimleşme' sürecinin gerçekleşmiş olabileceğini öne sürse de Prof. Dr. Humphrey, bu teoriyi çürütmüş ve bunun 'son derece aşağılayıcı' ve 'bilimsel açıdan sorumsuzca' olacağını belirtmiştir.Neden 'dört yak' üzerinde yürüyorlar?Ailedeki çocukların, diğer insanları etkilemeyen bir durum olan küçülmüş beyinciklere sahip olduğu tespit edildi. Liverpool Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, çocukların iskeletleri insanlardan çok maymunlara benziyordu. Benzerliklere rağmen, aile primatlar gibi parmak eklemleri üzerinde yürümek yerine ellerini kullanıyor.

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bilim, maymun, evrim, hayvan, insan, türkiye, türk, aile, araştırma