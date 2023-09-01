https://sputniknews.com.tr/20230901/tunc-soyerden-yeniden-adaylik-sinyali-1075097653.html

Tunç Soyer’den yeniden adaylık sinyali

Tunç Soyer’den yeniden adaylık sinyali

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görev süresini değerlendirdi. Soyer, yapacak daha çok işin olduğunu belirterek, "İzmir’i tekrar bir dünya kenti... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T07:07+0300

2023-09-01T07:07+0300

2023-09-01T07:07+0300

politika

tunç soyer

yerel seçim

izmir

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, "Orman yangınları, pandemi, deprem. Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler. 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim" ifadelerini kullandı.Yapacak daha çok proje olduğunu vurgulayan Soyer, "O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. 'Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz' diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki. İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230830/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-1075061752.html

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