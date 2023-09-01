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Tunç Soyer’den yeniden adaylık sinyali
Tunç Soyer’den yeniden adaylık sinyali
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görev süresini değerlendirdi. Soyer, yapacak daha çok işin olduğunu belirterek, "İzmir’i tekrar bir dünya kenti... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T07:07+0300
2023-09-01T07:07+0300
politika
tunç soyer
yerel seçim
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, "Orman yangınları, pandemi, deprem. Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler. 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim" ifadelerini kullandı.Yapacak daha çok proje olduğunu vurgulayan Soyer, "O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. 'Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz' diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki. İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230830/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-1075061752.html
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tunç soyer, yerel seçim, izmir
tunç soyer, yerel seçim, izmir

Tunç Soyer’den yeniden adaylık sinyali

07:07 01.09.2023
© İzmir Büyükşehir Belediyesiİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© İzmir Büyükşehir Belediyesi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer görev süresini değerlendirdi. Soyer, yapacak daha çok işin olduğunu belirterek, "İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı’nı (AĞKON) ziyaret etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, görevde olduğu süre boyunca yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi.
5 yıl içerisinde çok büyük felaketler, büyük travmalar yaşadıklarını dile getiren Soyer, "Orman yangınları, pandemi, deprem. Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler. 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim" ifadelerini kullandı.
Yapacak daha çok proje olduğunu vurgulayan Soyer, "O nedenle diliyorum ki bir dönem daha nasip olursa, bütün bunları tamamlamak isterim. 'Sakin sulardan iyi kaptan çıkmaz' diye bir söz var. Benim görev sürem de o kadar dalgalı geçti ki. İzmir’i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var. Bunları yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan adaylık açıklaması
30 Ağustos, 20:56
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