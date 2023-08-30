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https://sputniknews.com.tr/20230830/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-1075061752.html
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan tekrar aday adayı olacağını açıkladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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mansur yavaş
türkiye
31 mart yerel seçimleri
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programında Konuştu.Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağını belirterek, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum" dedi.
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mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

20:56 30.08.2023 (güncellendi: 21:09 30.08.2023)
© AA / Mustafa ÇiftçiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan tekrar aday adayı olacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programında Konuştu.
Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağını belirterek, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum" dedi.
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