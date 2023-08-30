https://sputniknews.com.tr/20230830/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-1075061752.html

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan tekrar aday adayı olacağını açıkladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

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mansur yavaş

türkiye

31 mart yerel seçimleri

ankara büyükşehir belediyesi

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programında Konuştu.Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağını belirterek, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum" dedi.

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Sputnik Türkiye

mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi