https://sputniknews.com.tr/20230830/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-1075061752.html
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan tekrar aday adayı olacağını açıkladı. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T20:56+0300
2023-08-30T20:56+0300
2023-08-30T21:09+0300
mansur yavaş
türkiye
31 mart yerel seçimleri
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programında Konuştu.Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağını belirterek, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum" dedi.
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mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, 31 mart yerel seçimleri, ankara büyükşehir belediyesi
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
20:56 30.08.2023 (güncellendi: 21:09 30.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'dan tekrar aday adayı olacağını açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programında Konuştu.
Mansur Yavaş, 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağını belirterek, "Seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum" dedi.