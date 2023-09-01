https://sputniknews.com.tr/20230901/sanayi-ve-teknoloji-bakani-kacir-teknofestteki-yarismalara-1-milyon-insan-katildi-1075109897.html
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOSFEST alanında Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı"... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T15:28+0300
2023-09-01T15:28+0300
2023-09-01T15:56+0300
türkiye
teknofest
sanayi ve teknoloji bakanlığı
mehmet fatih kacır
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST alanında Sputnik'e konuştu:
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Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
teknofest, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır
teknofest, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı
15:28 01.09.2023 (güncellendi: 15:56 01.09.2023) Abone ol
Özel
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOSFEST alanında Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST alanında Sputnik'e konuştu:
"Bu yıl TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı. Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve 100 ülkeden katılım oldu. Çok memnunuz bunu gerçekleştirmekten. Bu heyecanı paylaşmak çok kıymetli. İzmir'de de bu yılın son festivalini gerçekleştireceğiz. Türkiye teknoloji geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda çok güçlü şekilde ilerliyor."