Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı

"Bu yıl TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı. Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve 100 ülkeden katılım oldu. Çok memnunuz bunu gerçekleştirmekten. Bu heyecanı paylaşmak çok kıymetli. İzmir'de de bu yılın son festivalini gerçekleştireceğiz. Türkiye teknoloji geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda çok güçlü şekilde ilerliyor."