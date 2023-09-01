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Rusya'dan Savunma Bakanı Şoygu ve Dışişleri Bakanı Fidan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOSFEST alanında Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı"... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
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teknofest, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır
teknofest, sanayi ve teknoloji bakanlığı, mehmet fatih kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı

15:28 01.09.2023 (güncellendi: 15:56 01.09.2023)
© Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOSFEST alanında Sputnik'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, TEKNOFEST alanında Sputnik'e konuştu:
"Bu yıl TEKNOFEST'teki yarışmalara 1 milyon insan katıldı. Türkiye'nin tüm şehirlerinden ve 100 ülkeden katılım oldu. Çok memnunuz bunu gerçekleştirmekten. Bu heyecanı paylaşmak çok kıymetli. İzmir'de de bu yılın son festivalini gerçekleştireceğiz. Türkiye teknoloji geliştiren ve dünyaya ihraç eden bir ülke olma yolunda çok güçlü şekilde ilerliyor."
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