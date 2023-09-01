Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir

Her geçen yıl katılımcı ve ziyaretçi sayısının katlanarak arttığı TEKNOFEST'e gösterilen ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir

Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'e bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur. Ülkemiz ve milletimiz için önemli bir milat olan 2023 TEKNOFEST'e bir milyon gencimizin başvurduğunu öğrendim. İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur.

Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var. Artık milli teknoloji hamlesi var, TEKNOFEST kuşağı var, maziden atiye kurdukları köprüyle dünyayı aşıp gözünü uzaya diken azimli, çalışkan gençlerimiz var.

Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı. Emperyalistlerin çıkarları uğruna, gençlerimizin geçmişleriyle bağlarının kopartıldığı, geleceklerinin karartıldığı karanlık dönemler artık geride kaldı.

Birileri sığınmacıları kin ve nefret objesi yapmaya çalışıyor. Bu mazlumların hali bize sanayinden teknolojiye her alanda ülkemizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor. Birileri sığınmacıları kin ve nefret objesi yapmaya çalışıyor. Bu mazlumların hali bize sanayinden teknolojiye her alanda ülkemizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor.