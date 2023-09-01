https://sputniknews.com.tr/20230901/rusya-ukraynanin-ozel-operasyon-guclerinin-kirima-cikartma-yapma-girisimi-bastirildi-1075112641.html

Rusya: Ukrayna'nın özel operasyon güçlerinin Kırım'a çıkartma yapma girişimi bastırıldı

Rusya: Ukrayna'nın özel operasyon güçlerinin Kırım'a çıkartma yapma girişimi bastırıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna bağlı özel operasyon güçlerinin 29-30 Ağustos'ta terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Kırım'a yaptığı çıkartma... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T16:56+0300

2023-09-01T16:56+0300

2023-09-01T16:56+0300

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kırım

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Karadeniz Filosu'nun Karadeniz havzasındaki tüm keşif araçlarını daimi olarak kontrol altına aldığını belirten bakanlık, bu sayede Ukraynalı özel operasyon güçlerinin 29-30 Ağustos'ta terör eylemleri gerçekleştirmek için Kırım'a yaptığı çıkartma girişiminin akamete uğratıldığını bildirdi.Bakanlık, Rusya Donanması'na ait uçakların çıkartma girişiminde yer alan 5 askeri bot ile yaklaşık 50 Ukrayna askerini imha ettiğinin altını çizdi.'Ukrayna ordusunun komuta merkezlerine 5 grup atışı düzenlendi'Bu arada bakanlık, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Rusya ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hedeflere hava ve deniz bazlı, yüksek hassasiyetli silahlarla 5 grup atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.Atışlarda düşmanın komuta noktaları, telsiz ve radyoteknik keşif merkezleri, liman altyapısı tesisleri, mühimmat ve Batı yapımı silah depoları ile hava meydanlarının hedef alındığını kaydeden bakanlık, atışlar sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik telsiz müdahale sisteminin devre dışı bırakıldığını, Kiev rejiminin terör eylemleri için kullandığı insansız botların montaj atölyelerinin, hava savunma sistemlerinin, çok namlulu roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların yanı sıra Batı yapımı hava silahlarının imha edildiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230830/kievin-kirim-saldirisi-soylemine-turkiyedeki-kirimlilardan-yanit-batililarin-son-cirpinislari-1075048080.html

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