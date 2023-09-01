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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/rusya-ukraynanin-ozel-operasyon-guclerinin-kirima-cikartma-yapma-girisimi-bastirildi-1075112641.html
Rusya: Ukrayna'nın özel operasyon güçlerinin Kırım'a çıkartma yapma girişimi bastırıldı
Rusya: Ukrayna'nın özel operasyon güçlerinin Kırım'a çıkartma yapma girişimi bastırıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna bağlı özel operasyon güçlerinin 29-30 Ağustos'ta terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Kırım'a yaptığı çıkartma... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T16:56+0300
2023-09-01T16:56+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
imha
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rusya karadeniz filosu
terör
terör örgütü
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kırım
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Karadeniz Filosu'nun Karadeniz havzasındaki tüm keşif araçlarını daimi olarak kontrol altına aldığını belirten bakanlık, bu sayede Ukraynalı özel operasyon güçlerinin 29-30 Ağustos'ta terör eylemleri gerçekleştirmek için Kırım'a yaptığı çıkartma girişiminin akamete uğratıldığını bildirdi.Bakanlık, Rusya Donanması'na ait uçakların çıkartma girişiminde yer alan 5 askeri bot ile yaklaşık 50 Ukrayna askerini imha ettiğinin altını çizdi.'Ukrayna ordusunun komuta merkezlerine 5 grup atışı düzenlendi'Bu arada bakanlık, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Rusya ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hedeflere hava ve deniz bazlı, yüksek hassasiyetli silahlarla 5 grup atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.Atışlarda düşmanın komuta noktaları, telsiz ve radyoteknik keşif merkezleri, liman altyapısı tesisleri, mühimmat ve Batı yapımı silah depoları ile hava meydanlarının hedef alındığını kaydeden bakanlık, atışlar sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik telsiz müdahale sisteminin devre dışı bırakıldığını, Kiev rejiminin terör eylemleri için kullandığı insansız botların montaj atölyelerinin, hava savunma sistemlerinin, çok namlulu roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların yanı sıra Batı yapımı hava silahlarının imha edildiğini vurguladı.
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ukrayna, ukrayna krizi, imha, rusya, rusya karadeniz filosu, terör, terör örgütü, terör saldırısı, kırım, keşif, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, imha, rusya, rusya karadeniz filosu, terör, terör örgütü, terör saldırısı, kırım, keşif, rusya savunma bakanlığı

Rusya: Ukrayna'nın özel operasyon güçlerinin Kırım'a çıkartma yapma girişimi bastırıldı

16:56 01.09.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna bağlı özel operasyon güçlerinin 29-30 Ağustos'ta terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Kırım'a yaptığı çıkartma girişiminin bastırıldığını duyurdu.
Karadeniz Filosu'nun Karadeniz havzasındaki tüm keşif araçlarını daimi olarak kontrol altına aldığını belirten bakanlık, bu sayede Ukraynalı özel operasyon güçlerinin 29-30 Ağustos'ta terör eylemleri gerçekleştirmek için Kırım'a yaptığı çıkartma girişiminin akamete uğratıldığını bildirdi.

Bakanlık, Rusya Donanması'na ait uçakların çıkartma girişiminde yer alan 5 askeri bot ile yaklaşık 50 Ukrayna askerini imha ettiğinin altını çizdi.

'Ukrayna ordusunun komuta merkezlerine 5 grup atışı düzenlendi'

Bu arada bakanlık, 25 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Rusya ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait hedeflere hava ve deniz bazlı, yüksek hassasiyetli silahlarla 5 grup atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Atışlarda düşmanın komuta noktaları, telsiz ve radyoteknik keşif merkezleri, liman altyapısı tesisleri, mühimmat ve Batı yapımı silah depoları ile hava meydanlarının hedef alındığını kaydeden bakanlık, atışlar sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik telsiz müdahale sisteminin devre dışı bırakıldığını, Kiev rejiminin terör eylemleri için kullandığı insansız botların montaj atölyelerinin, hava savunma sistemlerinin, çok namlulu roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların yanı sıra Batı yapımı hava silahlarının imha edildiğini vurguladı.
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