https://sputniknews.com.tr/20230830/kievin-kirim-saldirisi-soylemine-turkiyedeki-kirimlilardan-yanit-batililarin-son-cirpinislari-1075048080.html
Kiev’in 'Kırım saldırısı' söylemine Türkiye’deki Kırımlılardan yanıt: ‘Batılıların son çırpınışları’
Kiev’in 'Kırım saldırısı' söylemine Türkiye’deki Kırımlılardan yanıt: ‘Batılıların son çırpınışları’
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak’ın Kırım’a saldırı söylemine Türkiye’de yaşayan Kırımlılardan tepki geldi. Sputnik’e konuşan Kırım Tatar... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T14:03+0300
2023-08-30T14:03+0300
2023-08-30T14:03+0300
görüş
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
kırım
saldırı
vladimir putin
tepki
batılı ülkeler
mihail podolyak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'nın Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini itiraf etti. Rada televizyonuna demeç veren Podolyak, Kırım'dakiler de dahil Rus olan her şeyin 'yok edilmesi' konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.Bir yıl önce Kırım'a saldırılar düzenlendiğinde Batı'nın buna karşı çıktığını anımsatan Podolyak, "Bugün ise mutlak görüş birliği, Rus olan her şeyi yok edebileceğimiz konusunda bizi destekleyen ülke sayısına eşit" dedi.Podolyak’ın Kırım’ı hedef gösteren bu açıklamalarına Türkiye’de yaşayan Kırımlılar tepki gösterdi. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:‘Artık dönem değişiyor’Batılı devletlere karşı Asya merkezli oluşumlara dikkat çeken Sel “Artık dönem değişiyor ve Batılılara, özellikle Avrupalılara başarıyı getiren Bretton Woods sistemi ve küreselleşme trendi yok oluyor. Tersine bir küreselleşme söz konusu aslında. Asya merkezli alternatif bir sistemin mümkün olduğuna artık yalnızca bir iki Asyalı ülke değil dünyanın ciddi bir kısmı inanmış durumda. Bunun en bariz örneği Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'dir. Bu birliğe yeni üye olan ülkeler, yeni düzenin mimarları olacaklar. Asya-Pasifik, kapitalizmin yeni merkezi olacak. Dünyanın en büyük enerji devleri olan İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Hindistan bu birlikteler. Ayrıca o zirvede Çin lideri Şi Cinping'in ‘hegemonya tarifinin ve tanımının değişeceği’ hususunda verdiği sinyalleri de dikkate almak gerekir. Mısır'ın da BRICS'e tam üye kabul edilerek Kuşak-Yol'un deniz kısmında çok önemli bir kapının açılıyor oluşununu da ıskalamayalım. Gözümüzün önünde bir çağ kapanıyor” ifadelerini kullandı.‘Son çırpınış’Kiev yönetimin Kırım’ı hedefe almasını tepki gösteren Sel “İşte tüm bunları göz önünde bulundurarak değerlendirirsek: Batılılar, bu değişim sürecinde son çırpınışlarını artık silah ve o silahı tutacak bir kukla, yani Ukrayna yoluyla sergiliyor diyebiliriz. Bu sürecin sonunda da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dediği gibi 'Kökü çok derinlere inen dönüşümler' yaşanacaktır” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/her-seyi-yok-et-emri-alan-kievin-kirim-saldirisi-soylemine-rusyadan-cevap-fasist-bir-aciklama-1075018685.html
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Osman Nuri Cerit
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MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, saldırı, vladimir putin, tepki, batılı ülkeler, mihail podolyak, ünver sel
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, saldırı, vladimir putin, tepki, batılı ülkeler, mihail podolyak, ünver sel
Kiev’in 'Kırım saldırısı' söylemine Türkiye’deki Kırımlılardan yanıt: ‘Batılıların son çırpınışları’
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Özel
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak’ın Kırım’a saldırı söylemine Türkiye’de yaşayan Kırımlılardan tepki geldi. Sputnik’e konuşan Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel batılılar son çırpınışlarını sergiliyor yorumunu yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'nın Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini itiraf etti. Rada televizyonuna demeç veren Podolyak, Kırım'dakiler de dahil Rus olan her şeyin 'yok edilmesi' konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.
Bir yıl önce Kırım'a saldırılar düzenlendiğinde Batı'nın buna karşı çıktığını anımsatan Podolyak, "Bugün ise mutlak görüş birliği, Rus olan her şeyi yok edebileceğimiz konusunda bizi destekleyen ülke sayısına eşit" dedi.
Podolyak’ın Kırım’ı hedef gösteren bu açıklamalarına Türkiye’de yaşayan Kırımlılar tepki gösterdi. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak'ın akıl almaz açıklamaları üzerine Moskova'dan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den gelen cevaplar, bu sıralarda gündemi meşgul ediyor. Kırım'dakiler de dahil olmak üzere Rus olan her şeyin yok edilmesi konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği olduğu iddia edildi. Burada Sayın Dimitriy Medvedev'in cevabı doğrudur. Savaş sebebidir. Zaten Batı'nın bu tavrı uzun zamandır böyle idi. Hatırlayın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Haziran ayı başında Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 'Avrupa bizimle savaş yolunu seçtiğini söylüyor.' diyerek 'Avrupalılar, kendilerine ait olmayanı isterken, biz bizim olanı istiyoruz' şeklinde bir açıklama yapmıştı. İşte bunu unutmamak gerekir. Rusya, Batılıların kendisine yönelik hamlelerine cevap vermek için oldukça sabırlı bir şekilde bekliyor. Ancak her sabrın da bir sonu vardır”
‘Artık dönem değişiyor’
Batılı devletlere karşı Asya merkezli oluşumlara dikkat çeken Sel “Artık dönem değişiyor ve Batılılara, özellikle Avrupalılara başarıyı getiren Bretton Woods sistemi ve küreselleşme trendi yok oluyor. Tersine bir küreselleşme söz konusu aslında. Asya merkezli alternatif bir sistemin mümkün olduğuna artık yalnızca bir iki Asyalı ülke değil dünyanın ciddi bir kısmı inanmış durumda. Bunun en bariz örneği Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'dir. Bu birliğe yeni üye olan ülkeler, yeni düzenin mimarları olacaklar. Asya-Pasifik, kapitalizmin yeni merkezi olacak. Dünyanın en büyük enerji devleri olan İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Hindistan bu birlikteler. Ayrıca o zirvede Çin lideri Şi Cinping'in ‘hegemonya tarifinin ve tanımının değişeceği’ hususunda verdiği sinyalleri de dikkate almak gerekir. Mısır'ın da BRICS'e tam üye kabul edilerek Kuşak-Yol'un deniz kısmında çok önemli bir kapının açılıyor oluşununu da ıskalamayalım. Gözümüzün önünde bir çağ kapanıyor” ifadelerini kullandı.
‘Son çırpınış’
Kiev yönetimin Kırım’ı hedefe almasını tepki gösteren Sel “İşte tüm bunları göz önünde bulundurarak değerlendirirsek: Batılılar, bu değişim sürecinde son çırpınışlarını artık silah ve o silahı tutacak bir kukla, yani Ukrayna yoluyla sergiliyor diyebiliriz. Bu sürecin sonunda da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dediği gibi 'Kökü çok derinlere inen dönüşümler' yaşanacaktır” dedi.