https://sputniknews.com.tr/20230830/kievin-kirim-saldirisi-soylemine-turkiyedeki-kirimlilardan-yanit-batililarin-son-cirpinislari-1075048080.html

Kiev’in 'Kırım saldırısı' söylemine Türkiye’deki Kırımlılardan yanıt: ‘Batılıların son çırpınışları’

Kiev’in 'Kırım saldırısı' söylemine Türkiye’deki Kırımlılardan yanıt: ‘Batılıların son çırpınışları’

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak’ın Kırım’a saldırı söylemine Türkiye’de yaşayan Kırımlılardan tepki geldi. Sputnik’e konuşan Kırım Tatar... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T14:03+0300

2023-08-30T14:03+0300

2023-08-30T14:03+0300

görüş

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

kırım

saldırı

vladimir putin

tepki

batılı ülkeler

mihail podolyak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1e/1075048879_0:292:2603:1756_1920x0_80_0_0_f28f505da74fabef4255b65e1d50e6fe.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batı'nın Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini itiraf etti. Rada televizyonuna demeç veren Podolyak, Kırım'dakiler de dahil Rus olan her şeyin 'yok edilmesi' konusunda Kiev ile Batı arasında mutlak bir görüş birliği bulunduğunu söyledi.Bir yıl önce Kırım'a saldırılar düzenlendiğinde Batı'nın buna karşı çıktığını anımsatan Podolyak, "Bugün ise mutlak görüş birliği, Rus olan her şeyi yok edebileceğimiz konusunda bizi destekleyen ülke sayısına eşit" dedi.Podolyak’ın Kırım’ı hedef gösteren bu açıklamalarına Türkiye’de yaşayan Kırımlılar tepki gösterdi. Kırım Tatar Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Ünver Sel yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:‘Artık dönem değişiyor’Batılı devletlere karşı Asya merkezli oluşumlara dikkat çeken Sel “Artık dönem değişiyor ve Batılılara, özellikle Avrupalılara başarıyı getiren Bretton Woods sistemi ve küreselleşme trendi yok oluyor. Tersine bir küreselleşme söz konusu aslında. Asya merkezli alternatif bir sistemin mümkün olduğuna artık yalnızca bir iki Asyalı ülke değil dünyanın ciddi bir kısmı inanmış durumda. Bunun en bariz örneği Güney Afrika'daki BRICS Zirvesi'dir. Bu birliğe yeni üye olan ülkeler, yeni düzenin mimarları olacaklar. Asya-Pasifik, kapitalizmin yeni merkezi olacak. Dünyanın en büyük enerji devleri olan İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya ve Hindistan bu birlikteler. Ayrıca o zirvede Çin lideri Şi Cinping'in ‘hegemonya tarifinin ve tanımının değişeceği’ hususunda verdiği sinyalleri de dikkate almak gerekir. Mısır'ın da BRICS'e tam üye kabul edilerek Kuşak-Yol'un deniz kısmında çok önemli bir kapının açılıyor oluşununu da ıskalamayalım. Gözümüzün önünde bir çağ kapanıyor” ifadelerini kullandı.‘Son çırpınış’Kiev yönetimin Kırım’ı hedefe almasını tepki gösteren Sel “İşte tüm bunları göz önünde bulundurarak değerlendirirsek: Batılılar, bu değişim sürecinde son çırpınışlarını artık silah ve o silahı tutacak bir kukla, yani Ukrayna yoluyla sergiliyor diyebiliriz. Bu sürecin sonunda da Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de dediği gibi 'Kökü çok derinlere inen dönüşümler' yaşanacaktır” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/her-seyi-yok-et-emri-alan-kievin-kirim-saldirisi-soylemine-rusyadan-cevap-fasist-bir-aciklama-1075018685.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

ukrayna, ukrayna krizi, rusya, kırım, saldırı, vladimir putin, tepki, batılı ülkeler, mihail podolyak, ünver sel