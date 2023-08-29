https://sputniknews.com.tr/20230829/her-seyi-yok-et-emri-alan-kievin-kirim-saldirisi-soylemine-rusyadan-cevap-fasist-bir-aciklama-1075018685.html

'Her şeyi yok et' emri alan Kiev’in Kırım saldırısı söylemine Rusya'dan cevap: 'Faşist bir açıklama'

'Her şeyi yok et' emri alan Kiev’in Kırım saldırısı söylemine Rusya'dan cevap: 'Faşist bir açıklama'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Leonid İvlev, Kiev'in Kırım'a insansız hava araçları (İHA) ile saldırılarına ilişkin açıklamasını... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-29T13:58+0300

2023-08-29T13:58+0300

2023-08-29T13:58+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

kırım

leonid ivlev

rusya

mihail podolyak

kiev

saldırı

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Devlet Duması’nda Kırım milletvekili İvlev, Sputnik’e demecinde Batılı ülkelerin Ukrayna'nın Kırım’a saldırmasına onay verdiği yönündeki açıklamayı ‘faşist’ olarak nitelendirdi ve Ukrayna ordu birliklerine karşı çatışmalarda henüz kullanılmamış olan mühimmatların kullanılması çağrısında bulundu.İvlev, “Kiev ofisinden, Kırım'daki ‘Rus olan her şeyin’ yok edilmesi şeklinde kesinlikle faşist bir açıklama yapıldı. Bu, tüm Kırım sakinlerinin ve Rus, Ukraynalı, Kırım Tatarları, Belaruslu, Alman, Yahudi, Ermeni, Rum ve diğerler milletler dahil olmak üzere tüm Rusya vatandaşlarının yok edilmesi anlamına geliyor. Sadece Rusya vatandaşı oldukları için” diye konuştu.Bu tür faşist niyetlerin ancak özel askeri harekat cephesinde kazanılacak zaferle durdurulabileceğine dikkat çeken İvlev, “Her türlü hümanizmi bir kenara bırakıp çatışmalarda henüz kullanılmamış mühimmatları kullanmaya başlamak gerekiyor. Hacimsel patlama bombaları, termobarik mühimmat, öldürücülüğü artırılmış mühimmat ve benzeri mühimmatları. Bunlar geleneksel mühimmatlardır, ancak güçleri açısından ultra küçük taktik nükleer mühimmatlarla karşılaştırılabilir, aynı zamanda radyasyon kirliliği yaratmıyor. Ukrayna faşizmi ve onu destekleyen NATO ülkeleri yalnızca güç dilinden anlıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Batılı ortakların Kiev'in 'Rus olan her şeyi yok etmesini' desteklediğini, buna Kırım’a saldırıların da dahil olduğunu açıklamıştı. Podolyak ayrıca Rus topraklarına saldıran ‘kimliği belirsiz’ insansız hava araçlarının sayısının giderek artacağını da ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230829/kiev-batinin-rus-olan-her-seyin-yok-edilmesini-onayladigini-acikladi-medvedev-casus-belli-dedi-1075012301.html

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ukrayna, ukrayna krizi, kırım, leonid ivlev, rusya, mihail podolyak, kiev, saldırı, insansız hava aracı (iha), batılı ülkeler, faşist, açıklama, duma