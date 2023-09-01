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Roscosmos: Yani füze sistemi ‘Sarmat’ savaş görevine başladı
Roscosmos: Yani füze sistemi ‘Sarmat’ savaş görevine başladı
Roscosmos’un Başkanı Borisov, yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurdu. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T14:55+0300
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yuriy borisov
roscosmos
vladimir putin
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sarmat
kıtalararası balistik füze
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Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Yuriy Borisov, yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını söyledi.‘Bilginizi Paylaşın’ maratonunda konuşan Borisov, “Sarmat stratejik füze sistemi savaş görevine alındı” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen şubat ayında Rusya'nın geliştirdiği en yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ın yakında savaş görevine başlayacağını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230901/abdnin-ukraynanin-tuna-nehri-uzerindeki-tahil-ihracatini-artirma-plani-riskli-1075102810.html
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yuriy borisov, roscosmos, vladimir putin, sarmat, sarmat, kıtalararası balistik füze
yuriy borisov, roscosmos, vladimir putin, sarmat, sarmat, kıtalararası balistik füze

Roscosmos: Yani füze sistemi ‘Sarmat’ savaş görevine başladı

14:55 01.09.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
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Roscosmos’un Başkanı Borisov, yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını duyurdu.
Rus uzay ajansı Roscosmos’un Başkanı Yuriy Borisov, yeni Sarmat stratejik füze sisteminin savaş görevine başladığını söyledi.
‘Bilginizi Paylaşın’ maratonunda konuşan Borisov, “Sarmat stratejik füze sistemi savaş görevine alındı” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen şubat ayında Rusya'nın geliştirdiği en yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ın yakında savaş görevine başlayacağını açıklamıştı.
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