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'ABD'nin Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma planı riskli'
'ABD'nin Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma planı riskli'
Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelere katılan bir kaynak, ABD’nin Romanya ve Moldova ile birlikte Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T11:45+0300
2023-09-01T11:45+0300
dünya
türkiye
tahıl
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
tahıl sevkiyatı
tahıl ihracatı
rusya
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD’nin Tuna Nehri üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını artırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığı belirtilmişti.Sputnik'e demeç veren kaynak, Türkiye ve BM'ye bu çalışmayla ilgili bilgi verildiğini belirterek "Fakat biz hemen tüm alternatif güzergahların riskli olduğunu, özellikle Karadeniz bölgesinde gerilimin tırmandığı şu dönemde büyük endişeler bulunduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin tutumunun tahıl anlaşmasının başlangıçtaki haliyle yeniden yürürlüğe girmesinden yana olduğunu söyleyen kaynak, bu yönde çalışma yapıldığının altını çizdi.'Türkiye, Batı'yı tarım ürünleri fiyatlarının artabileceği konusunda uyardı'Kaynak, Karadeniz'de gerilimin tırmanması halinde tarım ürünleri fiyatlarında kesin artış riski bulunduğunu ve Ankara'nın Batılı ortaklarını bu konuda uyardığını da kaydetti.Müzakerelerde tarım ürünleri fiyatlarında artış riskinin ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine kaynak, "Evet, Batılı partnerlerimizi bu konuda uyardık. BM de, açıklamalarında bu konuda defaatle uyarıda bulundu. Özellikle tarım ürünlerinin taşındığı bölgede gerilimin tırmandığını gördüğümüz şu dönemde çok büyük riskler mevcut" yanıtını verdi.Kaynak, Türkiye ve BM'nin çabalarının gıda krizinin önüne geçmeye, muhtaç ülkelerde açlık risklerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-ukraynanin-tuna-nehri-uzerinden-tahil-ihracatini-artirmak-istiyoruz-1075084505.html
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türkiye, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, rusya, birleşmiş milletler (bm), batılı ülkeler, fiyat artışı, gübre
türkiye, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, rusya, birleşmiş milletler (bm), batılı ülkeler, fiyat artışı, gübre

'ABD'nin Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma planı riskli'

11:45 01.09.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
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Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelere katılan bir kaynak, ABD’nin Romanya ve Moldova ile birlikte Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma planının riskli olduğunu vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD’nin Tuna Nehri üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını artırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığı belirtilmişti.
Sputnik'e demeç veren kaynak, Türkiye ve BM'ye bu çalışmayla ilgili bilgi verildiğini belirterek "Fakat biz hemen tüm alternatif güzergahların riskli olduğunu, özellikle Karadeniz bölgesinde gerilimin tırmandığı şu dönemde büyük endişeler bulunduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tutumunun tahıl anlaşmasının başlangıçtaki haliyle yeniden yürürlüğe girmesinden yana olduğunu söyleyen kaynak, bu yönde çalışma yapıldığının altını çizdi.

'Türkiye, Batı'yı tarım ürünleri fiyatlarının artabileceği konusunda uyardı'

Kaynak, Karadeniz'de gerilimin tırmanması halinde tarım ürünleri fiyatlarında kesin artış riski bulunduğunu ve Ankara'nın Batılı ortaklarını bu konuda uyardığını da kaydetti.

Müzakerelerde tarım ürünleri fiyatlarında artış riskinin ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine kaynak, "Evet, Batılı partnerlerimizi bu konuda uyardık. BM de, açıklamalarında bu konuda defaatle uyarıda bulundu. Özellikle tarım ürünlerinin taşındığı bölgede gerilimin tırmandığını gördüğümüz şu dönemde çok büyük riskler mevcut" yanıtını verdi.

Kaynak, Türkiye ve BM'nin çabalarının gıda krizinin önüne geçmeye, muhtaç ülkelerde açlık risklerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
DÜNYA
ABD: Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl ihracatını artırmak istiyoruz
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