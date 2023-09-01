https://sputniknews.com.tr/20230901/abdnin-ukraynanin-tuna-nehri-uzerindeki-tahil-ihracatini-artirma-plani-riskli-1075102810.html

'ABD'nin Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma planı riskli'

'ABD'nin Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma planı riskli'

Tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelere katılan bir kaynak, ABD’nin Romanya ve Moldova ile birlikte Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki tahıl ihracatını artırma... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T11:45+0300

2023-09-01T11:45+0300

2023-09-01T11:45+0300

dünya

türkiye

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl sevkiyatı

tahıl ihracatı

rusya

birleşmiş milletler (bm)

batılı ülkeler

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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD’nin Tuna Nehri üzerinden Ukrayna tahıl ihracatını artırmak için Romanya ve Moldova ile birlikte çalıştığı belirtilmişti.Sputnik'e demeç veren kaynak, Türkiye ve BM'ye bu çalışmayla ilgili bilgi verildiğini belirterek "Fakat biz hemen tüm alternatif güzergahların riskli olduğunu, özellikle Karadeniz bölgesinde gerilimin tırmandığı şu dönemde büyük endişeler bulunduğunu söyledik" ifadelerini kullandı.Türkiye'nin tutumunun tahıl anlaşmasının başlangıçtaki haliyle yeniden yürürlüğe girmesinden yana olduğunu söyleyen kaynak, bu yönde çalışma yapıldığının altını çizdi.'Türkiye, Batı'yı tarım ürünleri fiyatlarının artabileceği konusunda uyardı'Kaynak, Karadeniz'de gerilimin tırmanması halinde tarım ürünleri fiyatlarında kesin artış riski bulunduğunu ve Ankara'nın Batılı ortaklarını bu konuda uyardığını da kaydetti.Müzakerelerde tarım ürünleri fiyatlarında artış riskinin ele alınıp alınmadığının sorulması üzerine kaynak, "Evet, Batılı partnerlerimizi bu konuda uyardık. BM de, açıklamalarında bu konuda defaatle uyarıda bulundu. Özellikle tarım ürünlerinin taşındığı bölgede gerilimin tırmandığını gördüğümüz şu dönemde çok büyük riskler mevcut" yanıtını verdi.Kaynak, Türkiye ve BM'nin çabalarının gıda krizinin önüne geçmeye, muhtaç ülkelerde açlık risklerini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230831/abd-ukraynanin-tuna-nehri-uzerinden-tahil-ihracatini-artirmak-istiyoruz-1075084505.html

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