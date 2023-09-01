https://sputniknews.com.tr/20230901/polonyali-askeri-helikopter-belarus-sinirini-ihlal-etti-1075119539.html
Polonyalı askeri helikopter Belarus sınırını ihlal etti
Polonyalı askeri helikopter Belarus sınırını ihlal etti
Belarus Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya savaş helikopterinin Belarus hava sahasına girdiğini duyurdu. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T21:05+0300
2023-09-01T21:05+0300
2023-09-01T21:58+0300
dünya
belarus
polonya
avrupa
savaş helikopteri
helikopter
mi-24
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Belarus Sınır Muhafıza Komitesi’nin açıklamasında, “1 Eylül gündüz saatlerinde, Belarus sınır muhafızları Polonya yönünden ülkenin hava sahasının ihlal edildiğini tespit etti” ifadesine yer verildi.Mi-24 helikopterinin, çok alçak irtifada sınırı geçerek yaklaşık bin 200 metre ilerledikten sonra geri döndüğü belirtildi.Komite, olayla ilgili Polonyalı makamlara bilgi verdi.Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Minsk Maslahatgüzatı Wojciech Filimonovich’i bakanlığa çağırarak olaya açıklama getirilmesi ve soruşturma başlatılması talebinde bulundu.Sınır ihlalinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakanlık, bir daha tekrarlanmaması için tedbirlerin alınmasını talep etti.Polonya: Durumu analiz edeceğizPolonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, olayla ilgili bilgilerin dikkatle analiz edeceklerini söyledi.Jablonski, "Durumu analiz edeceğiz, ancak (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun rejiminin bir parçası oldukları için Belarus servislerinden gelen bu tür açıklamalara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.
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belarus, polonya, avrupa, savaş helikopteri, helikopter, mi-24
belarus, polonya, avrupa, savaş helikopteri, helikopter, mi-24
Polonyalı askeri helikopter Belarus sınırını ihlal etti
21:05 01.09.2023 (güncellendi: 21:58 01.09.2023) Abone ol
Belarus Sınır Muhafıza Komitesi, Polonya savaş helikopterinin Belarus hava sahasına girdiğini duyurdu.
Belarus Sınır Muhafıza Komitesi’nin açıklamasında, “1 Eylül gündüz saatlerinde, Belarus sınır muhafızları Polonya yönünden ülkenin hava sahasının ihlal edildiğini tespit etti” ifadesine yer verildi.
Mi-24 helikopterinin, çok alçak irtifada sınırı geçerek yaklaşık bin 200 metre ilerledikten sonra geri döndüğü belirtildi.
Komite, olayla ilgili Polonyalı makamlara bilgi verdi.
Belarus Dışişleri Bakanlığı, Polonya’nın Minsk Maslahatgüzatı Wojciech Filimonovich’i bakanlığa çağırarak olaya açıklama getirilmesi ve soruşturma başlatılması talebinde bulundu.
Sınır ihlalinin kabul edilemez olduğunu kaydeden Bakanlık, bir daha tekrarlanmaması için tedbirlerin alınmasını talep etti.
Polonya: Durumu analiz edeceğiz
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pawel Jablonski, olayla ilgili bilgilerin dikkatle analiz edeceklerini söyledi.
Jablonski, "Durumu analiz edeceğiz, ancak (Belarus Devlet Başkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun rejiminin bir parçası oldukları için Belarus servislerinden gelen bu tür açıklamalara karşı çok dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.