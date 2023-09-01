https://sputniknews.com.tr/20230901/papa-francis-mogolistanda-gocebe-kulturunu-deneyimliyor-1075107590.html
Papa Francis Moğolistan'da: Göçebe kültürünü deneyimliyor
Papa Francis Moğolistan'da: Göçebe kültürünü deneyimliyor
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a ulaştı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:56+0300
2023-09-01T13:56+0300
2023-09-01T14:17+0300
moğolistan
papa francis
ziyaret
resmi ziyaret
dünya
göçebe
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Papa Francis ve beraberindeki heyet, Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg tarafından törenle karşılandı. Papa'nın, nüfusunun çoğunluğu Budist olan ve yaklaşık 1500 Katolik'in yaşadığı Moğolistan'daki temasları yarın başlayacak.Papa'nın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşmesi ve diplomatik temsilcilere hitap etmesi bekleniyor. Ülkedeki Katoliklerle bir araya gelecek olan Papa'nın temasları, 4 Eylül'de sona erecek.Moğolistan'da Papa'ya sığır, yak ve deve sütlerinden yapılan ve Moğol halkının göçebe kültürünü simgeleyen içecek ve lor ikram edildi. Papa'nın Moğolistan ziyaretini takip etmek için 150'ye yakın yabancı gazetecinin de başkent Ulanbator'a geldiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230901/kremlin-dogruladi-putin-erdogan-gorusmesi-4-eyluldesocide-1075105489.html
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moğolistan, papa francis, ziyaret, resmi ziyaret, göçebe
moğolistan, papa francis, ziyaret, resmi ziyaret, göçebe
Papa Francis Moğolistan'da: Göçebe kültürünü deneyimliyor
13:56 01.09.2023 (güncellendi: 14:17 01.09.2023) Abone ol
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'a ulaştı.
Papa Francis ve beraberindeki heyet, Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda Moğolistan Dışişleri Bakanı Batmunkh Battsetseg tarafından törenle karşılandı. Papa'nın, nüfusunun çoğunluğu Budist olan ve yaklaşık 1500 Katolik'in yaşadığı Moğolistan'daki temasları yarın başlayacak.
Papa'nın Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüşmesi ve diplomatik temsilcilere hitap etmesi bekleniyor. Ülkedeki Katoliklerle bir araya gelecek olan Papa'nın temasları, 4 Eylül'de sona erecek.
Moğolistan'da Papa'ya sığır, yak ve deve sütlerinden yapılan ve Moğol halkının göçebe kültürünü simgeleyen içecek ve lor ikram edildi. Papa'nın Moğolistan ziyaretini takip etmek için 150'ye yakın yabancı gazetecinin de başkent Ulanbator'a geldiği öğrenildi.