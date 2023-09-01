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Kremlin doğruladı: Putin-Erdoğan görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de
Kremlin doğruladı: Putin-Erdoğan görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini doğruladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:06+0300
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recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Görüşme pazartesi günü Soçi'de yapılacak" yanıtını verdi. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın öğle saatlerinde bir araya geleceğini belirtti.'İngiliz BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açması çözüme katkı sunmayacak'İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açmasını eleştiren Peskov, bunun gerilimin düşmesine ve çözüme katkı sunmayacağını vurguladı.Bu tür tesislerin Rusya ordusunun 'özel ilgi alanına' girdiğini kaydeden Peskov, "Elbette böyle bir tesisin açılmasını olumsuz buluyoruz. Bu, sahadaki durumu değiştiremeyeceği gibi özel askeri harekatın başarıyla tamamlanmasını da engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.
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Kremlin doğruladı: Putin-Erdoğan görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de

13:06 01.09.2023 (güncellendi: 13:28 01.09.2023)
© AAErdoğan ve Putin
Erdoğan ve Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini doğruladı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Görüşme pazartesi günü Soçi'de yapılacak" yanıtını verdi. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın öğle saatlerinde bir araya geleceğini belirtti.

'İngiliz BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açması çözüme katkı sunmayacak'

İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açmasını eleştiren Peskov, bunun gerilimin düşmesine ve çözüme katkı sunmayacağını vurguladı.

Bu tür tesislerin Rusya ordusunun 'özel ilgi alanına' girdiğini kaydeden Peskov, "Elbette böyle bir tesisin açılmasını olumsuz buluyoruz. Bu, sahadaki durumu değiştiremeyeceği gibi özel askeri harekatın başarıyla tamamlanmasını da engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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