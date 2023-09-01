https://sputniknews.com.tr/20230901/kremlin-dogruladi-putin-erdogan-gorusmesi-4-eyluldesocide-1075105489.html
Kremlin doğruladı: Putin-Erdoğan görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de
Kremlin doğruladı: Putin-Erdoğan görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini doğruladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:06+0300
2023-09-01T13:06+0300
2023-09-01T13:28+0300
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soçi
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
putin-erdoğan görüşmesi
soçi görüşmesi
dmitriy peskov
rusya
türkiye
ukrayna
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Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Görüşme pazartesi günü Soçi'de yapılacak" yanıtını verdi. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın öğle saatlerinde bir araya geleceğini belirtti.'İngiliz BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açması çözüme katkı sunmayacak'İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açmasını eleştiren Peskov, bunun gerilimin düşmesine ve çözüme katkı sunmayacağını vurguladı.Bu tür tesislerin Rusya ordusunun 'özel ilgi alanına' girdiğini kaydeden Peskov, "Elbette böyle bir tesisin açılmasını olumsuz buluyoruz. Bu, sahadaki durumu değiştiremeyeceği gibi özel askeri harekatın başarıyla tamamlanmasını da engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/hakan-fidan-disisleri-bakani-sifatiyla-ilk-kez-rusyada-1075070581.html
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soçi, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, putin-erdoğan görüşmesi, soçi görüşmesi, dmitriy peskov, rusya, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, ingiltere, bae systems plc
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Kremlin doğruladı: Putin-Erdoğan görüşmesi 4 Eylül'de Soçi'de
13:06 01.09.2023 (güncellendi: 13:28 01.09.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Eylül'de Soçi'de görüşeceğini doğruladı.
Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Görüşme pazartesi günü Soçi'de yapılacak" yanıtını verdi. Peskov, Putin ve Erdoğan'ın öğle saatlerinde bir araya geleceğini belirtti.
'İngiliz BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açması çözüme katkı sunmayacak'
İngiltere'nin en büyük havacılık ve savunma şirketlerinden BAE Systems'in Ukrayna'da ofis açmasını eleştiren Peskov, bunun gerilimin düşmesine ve çözüme katkı sunmayacağını vurguladı.
Bu tür tesislerin Rusya ordusunun 'özel ilgi alanına' girdiğini kaydeden Peskov, "Elbette böyle bir tesisin açılmasını olumsuz buluyoruz. Bu, sahadaki durumu değiştiremeyeceği gibi özel askeri harekatın başarıyla tamamlanmasını da engelleyemeyecek" ifadelerini kullandı.