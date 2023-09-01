https://sputniknews.com.tr/20230901/otomobilin-carptigi-prof-dr-ibrahim-naci-guchan-hayatini-kaybetti-1075112392.html

Otomobilin çarptığı Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T16:37+0300

2023-09-01T16:37+0300

2023-09-01T16:37+0300

türkiye

eskişehir

profesör

kaza

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Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan (74), yaz tatilini geçirdiği Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.Mercan Y. (19) idaresindeki 17 ES 414 plakalı otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.

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