https://sputniknews.com.tr/20230901/otomobilin-carptigi-prof-dr-ibrahim-naci-guchan-hayatini-kaybetti-1075112392.html
Otomobilin çarptığı Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T16:37+0300
2023-09-01T16:37+0300
2023-09-01T16:37+0300
türkiye
eskişehir
profesör
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075112234_161:0:1441:720_1920x0_80_0_0_2f484edd2e71cc86231119d1e90f1960.jpg
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan (74), yaz tatilini geçirdiği Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.Mercan Y. (19) idaresindeki 17 ES 414 plakalı otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230822/oyuncu-olgun-simsek-trafik-kazasi-gecirdi-1074828356.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075112234_321:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1fd2fad44a50c380d5b4ff7c802d264b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eskişehir, profesör, kaza
eskişehir, profesör, kaza
Otomobilin çarptığı Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan hayatını kaybetti
Abone ol
Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nden emekli 74 yaşındaki Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan, Çanakkale'de bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan (74), yaz tatilini geçirdiği Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldı.
Mercan Y. (19) idaresindeki 17 ES 414 plakalı otomobilin çarptığı Güçhan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.
Prof. Dr. İbrahim Naci Güçhan'ın bir dönem Anadolu Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptığı, İletişim Bilimleri Fakültesi'nde Sinema Bölüm Başkanlığı görevinde bulunduğu öğrenildi.