https://sputniknews.com.tr/20230822/oyuncu-olgun-simsek-trafik-kazasi-gecirdi-1074828356.html

Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T12:32+0300

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türkiye

olgun şimşek

trafik kazası

bodrum

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Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230715/beren-saat-kaza-gecirdi-1073563337.html

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olgun şimşek, trafik kazası, bodrum