https://sputniknews.com.tr/20230822/oyuncu-olgun-simsek-trafik-kazasi-gecirdi-1074828356.html
Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi
Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T12:32+0300
2023-08-22T12:32+0300
2023-08-22T12:49+0300
türkiye
olgun şimşek
trafik kazası
bodrum
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Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230715/beren-saat-kaza-gecirdi-1073563337.html
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olgun şimşek, trafik kazası, bodrum
olgun şimşek, trafik kazası, bodrum
Oyuncu Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi
12:32 22.08.2023 (güncellendi: 12:49 22.08.2023) Abone ol
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi.
Kaza, Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan ünlü sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.