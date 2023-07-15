https://sputniknews.com.tr/20230715/beren-saat-kaza-gecirdi-1073563337.html

Beren Saat kaza geçirdi

Beren Saat kaza geçirdi

Oyuncu Beren Saat, yurt dışı tatilinde kaza geçirdi. Saat, uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalyeyle götürüldü. 15.07.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

beren saat

kaza

tatil

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Bir süre önce tatil yapmak için yurt dışına çıkan Beren Saat ile Kenan Doğulu, havalimanında görüntülendi. Uçaktan tekerlekli sandalye ile çıkarılan Saat'in ayak bileğini burktuğu öğrenildi.Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, oyuncu, ayağının üzerine basamadığı için uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalye ile götürüldü.

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beren saat, kaza, tatil