https://sputniknews.com.tr/20230715/beren-saat-kaza-gecirdi-1073563337.html
Beren Saat kaza geçirdi
Beren Saat kaza geçirdi
Oyuncu Beren Saat, yurt dışı tatilinde kaza geçirdi. Saat, uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalyeyle götürüldü. 15.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-15T11:10+0300
2023-07-15T11:10+0300
2023-07-15T11:10+0300
yaşam
beren saat
kaza
tatil
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Bir süre önce tatil yapmak için yurt dışına çıkan Beren Saat ile Kenan Doğulu, havalimanında görüntülendi. Uçaktan tekerlekli sandalye ile çıkarılan Saat'in ayak bileğini burktuğu öğrenildi.Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, oyuncu, ayağının üzerine basamadığı için uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalye ile götürüldü.
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beren saat, kaza, tatil
Beren Saat kaza geçirdi
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Oyuncu Beren Saat, yurt dışı tatilinde kaza geçirdi. Saat, uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalyeyle götürüldü.
Bir süre önce tatil yapmak için yurt dışına çıkan Beren Saat ile Kenan Doğulu, havalimanında görüntülendi. Uçaktan tekerlekli sandalye ile çıkarılan Saat'in ayak bileğini burktuğu öğrenildi.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, oyuncu, ayağının üzerine basamadığı için uçaktan otomobiline kadar tekerlekli sandalye ile götürüldü.