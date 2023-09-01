https://sputniknews.com.tr/20230901/nasa-fotograf-yayinladi-luna-25-ay-yuzeyinde-yeni-krater-olusturmus-olabilir-1075109387.html

NASA fotoğraf yayınladı: Luna-25, Ay yüzeyinde yeni krater oluşturmuş olabilir

NASA fotoğraf yayınladı: Luna-25, Ay yüzeyinde yeni krater oluşturmuş olabilir

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya tarafından fırlatılan ve Ay'a çarpan Luna-25 uzay aracının Ay yüzeyinde yeni bir krater oluşturmuş... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T15:05+0300

2023-09-01T15:05+0300

2023-09-01T15:05+0300

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NASA'nın Ay yörüngesinde bulunan LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) sondasının Ay yüzeyinde yeni bir krater görüntülediğini belirten NASA, bunun Luna-25 uzay aracının düşmesi sonucu oluşan iz olabileceğini kaydetti.27 Haziran 2020 ve 24 Ağustos 2023 tarihli görüntüleri paylaşan NASA, Ay yüzeyinde oluşan farklılığı net bir şekilde ortaya koydu.21 Ağustos'ta Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Yuriy Borisov, Luna-25 gezegenlerarası istasyonunun motorunun iniş öncesi yörüngeye geçme denemesi sırasında 84 saniye yerine 127 saniye çalıştığını ve uzay aracının Ay’a çarptığını bildirmişti.Luna-25’in hedeflenen görevi yerine getirmese de Rusya'nın Ay misyonları ile ilgili paha biçilmez bir deneyim kazandığına da işaret eden Borisov, “Ay'a uçuş, uzay aracını Ay yörüngesine oturtma ve bir dizi bilimsel deney yapma konusunda paha biçilmez bir deneyim kazanmış olduk” ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230821/roscosmos-luna-25in-motoru-43-saniye-gec-kapandi-arac-aya-carpti-1074811531.html

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