https://sputniknews.com.tr/20230901/msb-duyurdu-kandil-ve-asosa-hava-harekati-1075107281.html
MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı
MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere icra edilen hava harekatında 16... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:40+0300
2023-09-01T13:40+0300
2023-09-01T13:46+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
harekat
hava harekatı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekatı icra edilmiştir. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.Harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.''
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milli savunma bakanlığı (msb), harekat, hava harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), harekat, hava harekatı
MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı
13:40 01.09.2023 (güncellendi: 13:46 01.09.2023) Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere icra edilen hava harekatında 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekatı icra edilmiştir. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.
Harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.''