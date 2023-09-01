MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230901/msb-duyurdu-kandil-ve-asosa-hava-harekati-1075107281.html
MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı
MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere icra edilen hava harekatında 16... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:40+0300
2023-09-01T13:46+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
harekat
hava harekatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075107391_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_334838993156f1c9c33ca7ec702524b7.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekatı icra edilmiştir. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.Harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.''
https://sputniknews.com.tr/20230829/yalovada-askeri-egitim-ucagi-acil-inis-yapti--pilotlarin-saglik-durumuyla-ilgili-msbden-aciklama-1075016891.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075107391_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_13906012425b5c15ba20dd4f2e756028.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), harekat, hava harekatı
milli savunma bakanlığı (msb), harekat, hava harekatı

MSB duyurdu: Kandil ve Asos'a hava harekatı

13:40 01.09.2023 (güncellendi: 13:46 01.09.2023)
© AAMSB
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
Abone olTelegram
MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere icra edilen hava harekatında 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos'ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 1 Eylül 2023 saat 00.30'da Hava Harekatı icra edilmiştir. Harekat ile teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edilmiş; çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilerek terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.
Harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihî, dinî, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri; ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.''
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama
29 Ağustos, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала