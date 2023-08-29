126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçağı, Yalova’daki hava meydanına acil iniş yaptı.Açıklama, Milli Savuma Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlık, uçakta bulunan iki pilotun acil inişin ardından hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, herhangi bir olumsuz durum olmadığı vurgulandı.

MSB, "Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo K.lığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye

Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı © Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

MSB, "Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo K.lığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır." dedi.