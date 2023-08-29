Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230829/yalovada-askeri-egitim-ucagi-acil-inis-yapti--pilotlarin-saglik-durumuyla-ilgili-msbden-aciklama-1075016891.html
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama
MSB, "Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo K.lığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:52+0300
2023-08-29T13:07+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yalova
askeri uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_0:82:1599:981_1920x0_80_0_0_c3568c652ae4648bd363c8ea4191ff24.jpg
126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçağı, Yalova’daki hava meydanına acil iniş yaptı.Açıklama, Milli Savuma Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlık, uçakta bulunan iki pilotun acil inişin ardından hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, herhangi bir olumsuz durum olmadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/thy-ucagi-acil-inis-yapmisti-11-yasinda-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-1072294207.html
türkiye
yalova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/05/1060802790_91:0:1508:1063_1920x0_80_0_0_f2ec90bcc668c8fa07f55aada3ec9061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), yalova, askeri uçak
milli savunma bakanlığı (msb), yalova, askeri uçak

Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama

12:52 29.08.2023 (güncellendi: 13:07 29.08.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
MSB, "Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo K.lığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır." dedi.
126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçağı, Yalova’daki hava meydanına acil iniş yaptı.
Açıklama, Milli Savuma Bakanlığı’ndan geldi.

Bakanlık, uçakta bulunan iki pilotun acil inişin ardından hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, herhangi bir olumsuz durum olmadığı vurgulandı.
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2023
DÜNYA
THY uçağı acil iniş yapmıştı: 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
11 Haziran , 15:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала