https://sputniknews.com.tr/20230829/yalovada-askeri-egitim-ucagi-acil-inis-yapti--pilotlarin-saglik-durumuyla-ilgili-msbden-aciklama-1075016891.html
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama
MSB, "Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo K.lığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz... 29.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-29T12:52+0300
2023-08-29T12:52+0300
2023-08-29T13:07+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
yalova
askeri uçak
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126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçağı, Yalova’daki hava meydanına acil iniş yaptı.Açıklama, Milli Savuma Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlık, uçakta bulunan iki pilotun acil inişin ardından hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, herhangi bir olumsuz durum olmadığı vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230611/thy-ucagi-acil-inis-yapmisti-11-yasinda-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-1072294207.html
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milli savunma bakanlığı (msb), yalova, askeri uçak
milli savunma bakanlığı (msb), yalova, askeri uçak
Yalova'da askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı: Pilotların sağlık durumuyla ilgili MSB'den açıklama
12:52 29.08.2023 (güncellendi: 13:07 29.08.2023) Abone ol
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MSB, "Yalova’da bulunan 126’ncı Eğitim Filo K.lığına ait T-41 eğitim uçağı, hava meydanına acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçakta bulunan iki pilotumuz iniş sonrası derhal Yalova Devlet Hastanesine sevk edilerek gerekli kontrolleri yapılmış, herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşılmıştır." dedi.
126’ncı Eğitim Filo Komutanlığı’na ait T-41 eğitim uçağı, Yalova’daki hava meydanına acil iniş yaptı.
Açıklama, Milli Savuma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık, uçakta bulunan iki pilotun acil inişin ardından hastaneye sevk edildiğini açıkladı. Açıklamada, herhangi bir olumsuz durum olmadığı vurgulandı.