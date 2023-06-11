https://sputniknews.com.tr/20230611/thy-ucagi-acil-inis-yapmisti-11-yasinda-bir-cocuk-hayatini-kaybetti-1072294207.html
THY uçağı acil iniş yapmıştı: 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
THY uçağı acil iniş yapmıştı: 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sefer sayılı İstanbul-New York uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş gerçekleştirdi... 11.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-11T15:58+0300
2023-06-11T15:58+0300
2023-06-11T15:57+0300
dünya
thy
new york
macaristan
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072294839_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d8b10860525df47129adee87ecf91b96.jpg
ABD'nin New York şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı, Macaristan üzerindeyken, 11 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı.Kabin ekibinin anonsu üzerine, rahatsızlanan çocuğa ilk müdahale, uçaktaki bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra 287 yolcusu bulunan uçak, Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı.Çocuk yolcunun, hem uçaktaki doktorun hem de havalimanından gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.Çocuğun cenazesi, yanında bulunan anne ve babası ile birlikte uçaktan indirildi.THY uçağı yakıt ikmalinin ardından seferini tamamlamak için tekrar havalandı.
new york
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0b/1072294839_107:0:755:486_1920x0_80_0_0_2793b7c38a7d77a9374567382364fff8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thy, new york, macaristan, çocuk
thy, new york, macaristan, çocuk
THY uçağı acil iniş yapmıştı: 11 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti
Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sefer sayılı İstanbul-New York uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması nedeniyle Budapeşte'ye acil iniş gerçekleştirdi. Rahatsızlanan 11 yaşındaki çocuk, uçakta ve havalimanında yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ABD'nin New York şehrine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı, Macaristan üzerindeyken, 11 yaşındaki bir yolcu rahatsızlandı.
Kabin ekibinin anonsu üzerine, rahatsızlanan çocuğa ilk müdahale, uçaktaki bir doktor tarafından yapıldı. Daha sonra 287 yolcusu bulunan uçak, Budapeşte Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Çocuk yolcunun, hem uçaktaki doktorun hem de havalimanından gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Çocuğun cenazesi, yanında bulunan anne ve babası ile birlikte uçaktan indirildi.
THY uçağı yakıt ikmalinin ardından seferini tamamlamak için tekrar havalandı.