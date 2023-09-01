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https://sputniknews.com.tr/20230901/kayip-ekonomist-berzegin-esi-ile-tina-kavustu-duysal-anlar-goruntulere-yansidi-1075098912.html
Kayıp ekonomist Berzeg'in eşi ile Tina kavuştu: Duysal anlar görüntülere yansıdı
Kayıp ekonomist Berzeg'in eşi ile Tina kavuştu: Duysal anlar görüntülere yansıdı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 77 gün önce köpeği Tina ile birlikte ormana yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg'in kayboluşunun ardından köpeği Tina'nın eve... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T08:48+0300
2023-09-01T08:48+0300
türkiye
korhan berzeg
kayıp
arama
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77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. İze rastlanmadıKriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 76 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg'in eşi Angela ile buluştu. Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg'e doğru hamle yaptı. Angela Berzeg'in 'Tina, Tina' seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg'in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi.Tina'nın Korhan Berzeg'in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor. Armutlu kırsal mahallesi kırsalı taranırken, Turplu Mahallesi de jandarma timlerince arandı. Arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/korhan-berzegin-sir-kaybinda-kopegi-geri-dondu-yeni-bulgular-ortaya-cikti-1075068244.html
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korhan berzeg, kayıp, arama
korhan berzeg, kayıp, arama

Kayıp ekonomist Berzeg'in eşi ile Tina kavuştu: Duysal anlar görüntülere yansıdı

08:48 01.09.2023
© İHATina
Tina - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© İHA
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 77 gün önce köpeği Tina ile birlikte ormana yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg'in kayboluşunun ardından köpeği Tina'nın eve geri dönmesi ile duygu dolu anlar yaşandı.
77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü.

İze rastlanmadı

Kriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.
Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 76 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg'in eşi Angela ile buluştu. Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg'e doğru hamle yaptı. Angela Berzeg'in 'Tina, Tina' seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg'in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi.
Tina'nın Korhan Berzeg'in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor. Armutlu kırsal mahallesi kırsalı taranırken, Turplu Mahallesi de jandarma timlerince arandı. Arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
TÜRKİYE
Korhan Berzeg’in sır kaybında köpeği geri döndü: Yeni bulgular ortaya çıktı
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