https://sputniknews.com.tr/20230901/kayip-ekonomist-berzegin-esi-ile-tina-kavustu-duysal-anlar-goruntulere-yansidi-1075098912.html

Kayıp ekonomist Berzeg'in eşi ile Tina kavuştu: Duysal anlar görüntülere yansıdı

Kayıp ekonomist Berzeg'in eşi ile Tina kavuştu: Duysal anlar görüntülere yansıdı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 77 gün önce köpeği Tina ile birlikte ormana yürüyüşe çıkan Ekonomist Korhan Berzeg'in kayboluşunun ardından köpeği Tina'nın eve... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T08:48+0300

2023-09-01T08:48+0300

2023-09-01T08:48+0300

türkiye

korhan berzeg

kayıp

arama

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77 gün önce kaybolan ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın kendiliğinden eve dönmesinin ardından Balıkesir'in Gönen ilçesinde adeta seferberlik ilan edildi. Olayın meydana geldiği Armutlu'ya gelen çok sayıda sivil ve jandarma ekibi Berzeg Ailesi ile görüştü. İze rastlanmadıKriminal uzmanları Tina'dan kan, doku, dışkı örneği alırken, tasmasına da inceleme yapılmak üzere el koydu. Tina ile birlikte arama kurtarma ekiplerinin ormanda yaptığı araştırmalardan da bir iz çıkmadı.Öte yandan; Korhan Berzeg ile birlikte ormana giden ve 76 gün sonra eve geri dönen doberman cinsi köpek Tina, Berzeg'in eşi Angela ile buluştu. Kameralara yansıyan o anlarda evin bahçesinde dinlenen Tina, ayak sesini duyduğu Angela Berzeg'e doğru hamle yaptı. Angela Berzeg'in 'Tina, Tina' seslenmesi ile koşmaya başlayan köpek ile Angela Berzeg'in kavuşması duygu dolu anları da beraberinde getirdi.Tina'nın Korhan Berzeg'in yaşadıklarına şahit olduğu tahmin edilirken, olay ise tüm sırrını koruyor. Armutlu kırsal mahallesi kırsalı taranırken, Turplu Mahallesi de jandarma timlerince arandı. Arama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230831/korhan-berzegin-sir-kaybinda-kopegi-geri-dondu-yeni-bulgular-ortaya-cikti-1075068244.html

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