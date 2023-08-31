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https://sputniknews.com.tr/20230831/korhan-berzegin-sir-kaybinda-kopegi-geri-dondu-yeni-bulgular-ortaya-cikti-1075068244.html
Korhan Berzeg’in sır kaybında köpeği geri döndü: Yeni bulgular ortaya çıktı
Korhan Berzeg’in sır kaybında köpeği geri döndü: Yeni bulgular ortaya çıktı
17 Haziran günü kaybolan Korhan Berzeg’in yanındaki Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra eve geri döndü. ‘Tina’nın günler sonra eve dönmesi arama... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T07:43+0300
2023-08-31T07:43+0300
türkiye
korhan berzeg
köpek
kayıp
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Memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’nın 74 gün sonra Armutlu Mahallesi’ndeki eve dönmesi, Berzeg’i arama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.Milliyet’in haberine göre, 75 gündür aranan Berzeg’in, arama kurtarma çalışmalarına dün köpeği Tina da katıldı. Tina’nın 74 gün sonra sağlıklı ve bakımlı halde bulunması, köpeğin bölgedeki bir kişi tarafından alıkonulduğu şüphesini ortaya çıkarırken, Tina’nın nasıl beslendiğine yönelik tespitte bulunmak üzere kan ve dışkı örneğinin incelendiği öğrenildi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Timleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından dün sabah erken saatlerde, Tina ile kısıtlı bir bölgede kısa süreli bir keşif yapıldı.Tina’yla yol haritası belirlenecekBölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve köpek eğitim uzmanlarından alınacak tavsiyeler sonucunda Tina’nın da içinde yer alacağı bir yol haritası belirleneceği ve aramaların bu belirlenen noktalarda yapılacağı öğrenildi. Öte yandan bölgede daha önce arama kurtarma çalışması yapılmayan yerlerde de çalışma yapılacak.Görenlerin ifadeleri alındıTina, önceki gün köyde farklı kişiler tarafından görüldü. Tina’yı gören 5 kişinin dün ifadeleri alırken, sabah saat 8.00 gibi Tina’yı ilk görenleren biri olan Şükrüye Gülay, “Sabah yürüyüş yaparken gördüm ama köpeğin Korhan Bey’in köpeği olduğunu bilmiyordum. Sadece simsiyah olduğu için dikkatimi çekti. Köpek ile yüze geldim ve yüzünde kocaman bir korku ifadesi vardı. Sanki köpeği korkutmuş gibilerdi. Ben köpeğin ve Korhan Bey’in kaçırıldığını düşünüyorum. Köpek de bir şekilde kaçıranların ellerinden kaçıp kurtuldu” dedi.Tina’yı 8.30’da gördüğünü söyleyen Hülya Özkan da şunları dedi: ‘Alıkonulmuş olması’ ihtimaliGönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimliği tarafından savcılık talimatıyla Tina’dan dışkı ve kan alınıp incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının ilginç olduğunu söyledi. Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen Yalçın, “Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, ‘alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması’ ihtimalini getiriyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kayip-ekonomist-berzeg-ile-ilgili-gelisme-kopegi-tina-bulundu-1075027395.html
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korhan berzeg, köpek, kayıp
korhan berzeg, köpek, kayıp

Korhan Berzeg’in sır kaybında köpeği geri döndü: Yeni bulgular ortaya çıktı

07:43 31.08.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞKorhan Berzeg
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA / GÖKHAN DAĞLI - KUDRET ŞENEL - SERHAT BARIŞ
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17 Haziran günü kaybolan Korhan Berzeg’in yanındaki Doberman cinsi köpeği Tina, 74 gün sonra eve geri döndü. ‘Tina’nın günler sonra eve dönmesi arama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.
Memleketi Balıkesir’in Gönen ilçesinde 17 Haziran’da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan ekonomist Korhan Berzeg’in (83) yanındaki Doberman cinsi eğitimli köpeği ‘Tina’nın 74 gün sonra Armutlu Mahallesi’ndeki eve dönmesi, Berzeg’i arama çalışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.
Milliyet’in haberine göre, 75 gündür aranan Berzeg’in, arama kurtarma çalışmalarına dün köpeği Tina da katıldı. Tina’nın 74 gün sonra sağlıklı ve bakımlı halde bulunması, köpeğin bölgedeki bir kişi tarafından alıkonulduğu şüphesini ortaya çıkarırken, Tina’nın nasıl beslendiğine yönelik tespitte bulunmak üzere kan ve dışkı örneğinin incelendiği öğrenildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Timleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından dün sabah erken saatlerde, Tina ile kısıtlı bir bölgede kısa süreli bir keşif yapıldı.

Tina’yla yol haritası belirlenecek

Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve köpek eğitim uzmanlarından alınacak tavsiyeler sonucunda Tina’nın da içinde yer alacağı bir yol haritası belirleneceği ve aramaların bu belirlenen noktalarda yapılacağı öğrenildi. Öte yandan bölgede daha önce arama kurtarma çalışması yapılmayan yerlerde de çalışma yapılacak.

Görenlerin ifadeleri alındı

Tina, önceki gün köyde farklı kişiler tarafından görüldü. Tina’yı gören 5 kişinin dün ifadeleri alırken, sabah saat 8.00 gibi Tina’yı ilk görenleren biri olan Şükrüye Gülay, “Sabah yürüyüş yaparken gördüm ama köpeğin Korhan Bey’in köpeği olduğunu bilmiyordum. Sadece simsiyah olduğu için dikkatimi çekti. Köpek ile yüze geldim ve yüzünde kocaman bir korku ifadesi vardı. Sanki köpeği korkutmuş gibilerdi. Ben köpeğin ve Korhan Bey’in kaçırıldığını düşünüyorum. Köpek de bir şekilde kaçıranların ellerinden kaçıp kurtuldu” dedi.
Tina’yı 8.30’da gördüğünü söyleyen Hülya Özkan da şunları dedi:
“Tina, sabah bizim bahçeye girdi. Başta bir irkildim, kapkara bir şey bahçeye girdi ve korktum da çünkü bahçede kendi köpeğim de vardı. Tina, bahçeye kendi köpeğimiz için su koyduğumuz kaptan su içip bahçenin arka tarafına geçti oradan biraz oyalandıktan sonra yeniden bahçeden ayrıldı. Açıkçası yine gördüğüme şaşırdım. Büyük bir ihtimalle Tina ve Korhan Bey kaçırıldı. Eğer kaybolmuş olsalardı, Tina çoktan evi bulup gelmişti. Bir de kaybolduktan sonra köyün her köşesi didik didik arandı. Benim bahçemdeki su kuyusuna dahi baktılar.”

‘Alıkonulmuş olması’ ihtimali

Gönen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimliği tarafından savcılık talimatıyla Tina’dan dışkı ve kan alınıp incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebru Yalçın, köpeğin kilo kaybı yaşamaması ve tüylerinin temiz olmasının ilginç olduğunu söyledi. Bu kadar sürede doğayla baş başa kalan köpeğin bu kadar bakımlı şekilde dönmesinin mümkün olmadığını söyleyen Yalçın, “Köpeğin bu kadar temiz şekilde geri dönmesi akıllara, ‘alıkonulmuş olması veya saklandığı yerden kaçması’ ihtimalini getiriyor” dedi.
Korhan Berzeg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
Kayıp ekonomist Berzeg ile ilgili gelişme: Köpeği Tina bulundu
29 Ağustos, 20:40
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