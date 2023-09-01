https://sputniknews.com.tr/20230901/kaleci-altay-bayindir-manchester-unitedda-1075104362.html

Kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da

Kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, kaleci Altay Bayındır'ı renklerine bağladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T12:16+0300

2023-09-01T12:16+0300

2023-09-01T12:16+0300

spor

fenerbahçe

altay bayındır

manchester united

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075104184_0:0:680:383_1920x0_80_0_0_dba4284c085eb167155931deb37e8d69.jpg

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı kaydedildi.Milli futbolcu, Mason Mount, Andre Onana ve Rasmus Hojlund'un ardından Manchester ekibinin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.Altay Bayındır, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Manchester United'a katılmak ve bu olağanüstü kulübü temsil eden ilk Türk oyuncu olmak büyük bir onur. Başarıya tutkuyla bağlıyım. Bu özel oyuncu grubunun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.Manchester United Futbol Direktörü John Murtough ise Altay'ın zaten güçlü olan kaleci grubunun kalitesini artırdığını belirterek, "Altay, bu sezon ve sonrasında tüm müsabakalarda hedeflerimize ulaşmamızda bize destek olacak niteliklere sahip." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230826/yunus-akgun-leicester-cityye-transfer-oldu-1074962752.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe, altay bayındır, manchester united