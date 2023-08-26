https://sputniknews.com.tr/20230826/yunus-akgun-leicester-cityye-transfer-oldu-1074962752.html

Yunus Akgün, Leicester City'ye transfer oldu

Yunus Akgün, Leicester City'ye transfer oldu

Galatasaray, 23 yaşındaki golcü oyuncu Yunus Akgün'ün Leicester City'ye transfer olduğunu açıkladı. 26.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-26T23:24+0300

2023-08-26T23:24+0300

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spor

galatasaray

galatasaray sk

yunus akgün

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Galatasaray Kulübü, Yunus Akgün’ün 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre Leicester City Football Club Limited, şirketimize 500.000 euro geçici transfer bedeli ödeyecektir. Futbolcunun şarta bağlı transfer bedeli 9.000.000 eurodur. Ayrıca, Leicester City Football Club Limited‘e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının yüzde 15'i şirketimize ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

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