https://sputniknews.com.tr/20230901/jenna-ortega-johnny-depple-birlikte-olduguna-yonelik-iddialara-yanit-verdi-1075108737.html

Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi

Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi

Jenna Ortega, Johnny Depp'le çıktığı yönündeki 'saçma' söylentiyi yalanladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T14:36+0300

2023-09-01T14:36+0300

2023-09-01T14:36+0300

johnny depp

jenna ortega

sevgili

yalanlama

açıklama

hollywood

wednesday

yaşam

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Jenna Ortega spekülasyonlara yanıt vermek ve asılsız iddialara kesin olarak son vermek için İnstagram'dan açıklama yaptı. Depp'ten 40 yaş daha küçük olan Ortega, Depp'in Beetlejuice 2 filminde rol alabileceğine dair teorilerin ortaya atılmasıyla birlikte ikilinin yanlışlıkla birlikte görülmesinin ardından ortaya çıkan söylentiyi yalanladı.Yaptığı paylaşımda "Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile" diyen 20 yaşındaki genç oyuncu söylerine "Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın" şeklinde devam etti. Depp'in bir menajeri de flört söylentilerinin yanı sıra, yaklaşan fantastik komedi filminde Ortega ile birlikte rol alabileceği yönündeki spekülasyonları da çürüttü. Depp'in menajeri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

https://sputniknews.com.tr/20230901/arkeologlari-sasirtan-kesif-3-bin-yillik-mezar-ile-tuhaf-gercekler-gun-yuzune-cikiyor-1075105222.html

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johnny depp, jenna ortega, sevgili, yalanlama, açıklama, hollywood, wednesday