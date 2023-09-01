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Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi
Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi
Jenna Ortega, Johnny Depp'le çıktığı yönündeki 'saçma' söylentiyi yalanladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T14:36+0300
2023-09-01T14:36+0300
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Jenna Ortega spekülasyonlara yanıt vermek ve asılsız iddialara kesin olarak son vermek için İnstagram'dan açıklama yaptı. Depp'ten 40 yaş daha küçük olan Ortega, Depp'in Beetlejuice 2 filminde rol alabileceğine dair teorilerin ortaya atılmasıyla birlikte ikilinin yanlışlıkla birlikte görülmesinin ardından ortaya çıkan söylentiyi yalanladı.Yaptığı paylaşımda "Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile" diyen 20 yaşındaki genç oyuncu söylerine "Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın" şeklinde devam etti. Depp'in bir menajeri de flört söylentilerinin yanı sıra, yaklaşan fantastik komedi filminde Ortega ile birlikte rol alabileceği yönündeki spekülasyonları da çürüttü. Depp'in menajeri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20230901/arkeologlari-sasirtan-kesif-3-bin-yillik-mezar-ile-tuhaf-gercekler-gun-yuzune-cikiyor-1075105222.html
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johnny depp, jenna ortega, sevgili, yalanlama, açıklama, hollywood, wednesday
johnny depp, jenna ortega, sevgili, yalanlama, açıklama, hollywood, wednesday

Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi

14:36 01.09.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISSJenna Ortega
Jenna Ortega - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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Jenna Ortega, Johnny Depp'le çıktığı yönündeki 'saçma' söylentiyi yalanladı.
Jenna Ortega spekülasyonlara yanıt vermek ve asılsız iddialara kesin olarak son vermek için İnstagram'dan açıklama yaptı. Depp'ten 40 yaş daha küçük olan Ortega, Depp'in Beetlejuice 2 filminde rol alabileceğine dair teorilerin ortaya atılmasıyla birlikte ikilinin yanlışlıkla birlikte görülmesinin ardından ortaya çıkan söylentiyi yalanladı.
Yaptığı paylaşımda "Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile" diyen 20 yaşındaki genç oyuncu söylerine "Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın" şeklinde devam etti.
Depp'in bir menajeri de flört söylentilerinin yanı sıra, yaklaşan fantastik komedi filminde Ortega ile birlikte rol alabileceği yönündeki spekülasyonları da çürüttü. Depp'in menajeri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bay Depp'in Bayan Ortega ile hiçbir kişisel ya da profesyonel ilişkisi yoktur. Onunla hiç tanışmamış ya da konuşmamıştır. Onunla herhangi bir projede yer almıyor ve almayı da düşünmüyor. İtibarına ve kariyerine zarar vermeyi amaçlayan bu asılsız ve kötü niyetli söylentiler karşısında dehşete düşmüştür."
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