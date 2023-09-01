https://sputniknews.com.tr/20230901/jenna-ortega-johnny-depple-birlikte-olduguna-yonelik-iddialara-yanit-verdi-1075108737.html
Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi
Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi
Jenna Ortega, Johnny Depp'le çıktığı yönündeki 'saçma' söylentiyi yalanladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T14:36+0300
2023-09-01T14:36+0300
2023-09-01T14:36+0300
johnny depp
jenna ortega
sevgili
yalanlama
açıklama
hollywood
wednesday
yaşam
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Jenna Ortega spekülasyonlara yanıt vermek ve asılsız iddialara kesin olarak son vermek için İnstagram'dan açıklama yaptı. Depp'ten 40 yaş daha küçük olan Ortega, Depp'in Beetlejuice 2 filminde rol alabileceğine dair teorilerin ortaya atılmasıyla birlikte ikilinin yanlışlıkla birlikte görülmesinin ardından ortaya çıkan söylentiyi yalanladı.Yaptığı paylaşımda "Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile" diyen 20 yaşındaki genç oyuncu söylerine "Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın" şeklinde devam etti. Depp'in bir menajeri de flört söylentilerinin yanı sıra, yaklaşan fantastik komedi filminde Ortega ile birlikte rol alabileceği yönündeki spekülasyonları da çürüttü. Depp'in menajeri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
https://sputniknews.com.tr/20230901/arkeologlari-sasirtan-kesif-3-bin-yillik-mezar-ile-tuhaf-gercekler-gun-yuzune-cikiyor-1075105222.html
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johnny depp, jenna ortega, sevgili, yalanlama, açıklama, hollywood, wednesday
johnny depp, jenna ortega, sevgili, yalanlama, açıklama, hollywood, wednesday
Jenna Ortega, Johnny Depp'le birlikte olduğuna yönelik iddialara yanıt verdi
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Jenna Ortega, Johnny Depp'le çıktığı yönündeki 'saçma' söylentiyi yalanladı.
Jenna Ortega spekülasyonlara yanıt vermek ve asılsız iddialara kesin olarak son vermek için İnstagram'dan açıklama yaptı. Depp'ten 40 yaş daha küçük olan Ortega, Depp'in Beetlejuice 2 filminde rol alabileceğine dair teorilerin ortaya atılmasıyla birlikte ikilinin yanlışlıkla birlikte görülmesinin ardından ortaya çıkan söylentiyi yalanladı.
Yaptığı paylaşımda "Bu o kadar saçma ki gülemiyorum bile" diyen 20 yaşındaki genç oyuncu söylerine "Hayatımda Johnny Depp ile hiç tanışmadım ya da çalışmadım. Lütfen yalanlar yaymayı bırakın ve bizi rahat bırakın" şeklinde devam etti.
Depp'in bir menajeri de flört söylentilerinin yanı sıra, yaklaşan fantastik komedi filminde Ortega ile birlikte rol alabileceği yönündeki spekülasyonları da çürüttü. Depp'in menajeri tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bay Depp'in Bayan Ortega ile hiçbir kişisel ya da profesyonel ilişkisi yoktur. Onunla hiç tanışmamış ya da konuşmamıştır. Onunla herhangi bir projede yer almıyor ve almayı da düşünmüyor. İtibarına ve kariyerine zarar vermeyi amaçlayan bu asılsız ve kötü niyetli söylentiler karşısında dehşete düşmüştür."