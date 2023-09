https://sputniknews.com.tr/20230901/istanbulda-arabuluculuk-mesaisi-basvurularin-yaklasik-yuzde-75i-kira-hukukuyla-ilgili--1075114645.html

İstanbul'da arabuluculuk mesaisi: Başvuruların yaklaşık yüzde 75’i kira hukukuyla ilgili

İstanbul'da arabuluculuk mesaisi: Başvuruların yaklaşık yüzde 75’i kira hukukuyla ilgili

İstanbul Adalet Sarayı’na öğle saatlerine kadar Arabuluculuk Merkezi bürolara yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 75’inin kira hukukuyla ilgili olduğu... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T17:34+0300

2023-09-01T17:34+0300

2023-09-01T17:34+0300

türkiye

arabulucu

arabuluculuk

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075114487_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_f92006e5c68a497425f46e1db4913dcb.jpg

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemine eklenen yeni alanlar bugün itibariyle uygulanmaya başlanırken, İstanbul Adliyesi'ne gelen başvurularda kira uyuşmazlıkları ön plana çıkıyor.Kira, kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk uygulaması bugün itibarıyla başladı.Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda da 11'i zabıt katibi 13 kişinin görevlendirildiği Arabuluculuk Merkezi'ne başvurular alınıyor. Büroya gelen vatandaşlar, başvuru formuyla birlikte kayıtlarını yaptırıyor ve kendilerine arabulucu atanmasını bekliyor.Öte yandan İstanbul Adalet Sarayı'na öğle saatlerine kadar bürolara yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 75'inin kira hukukuyla ilgili olduğu öğrenildi.Ev sahibi ve kiracı anlaşmazlığıKiracısıyla yaşadığı anlaşmazlık için Arabuluculuk Merkezi'ne gelen Salih Ormak, Gayrettepe'deki evini 2 yıl önce kiraya verdiğini ancak kiracıyı tahliye etmek istediğini söyledi.Ormak, kiracısının 2 bin 500 lira kira verdiğini, evinin bulunduğu konumda kiraların 25-30 bin olduğunu belirterek, kiranın yükseltilmesini istediğini söyledi.Ev sahiplerinden Yılmaz Pamuk ise Düzce'de yaşadığını, emekli olduğunu belirterek, İstanbul'daki evine yerleşmek istediğini ancak kiracısının daireyi boşaltmadığını anlattı.Pamuk, Mecidiyeköy'deki evinde 3 yıldır kiracısı olduğunu ifade ederek, "Yani iki kontratı bitti. 'Evim ve iş yerim karşılıklı. İşim eve yakın olduğu için boşaltmak istemiyorum.' diyor. Bana diyor ki hatta, 'Sana ev bulayım.' Şu an 6 bin lira kira veriyor." dedi.Daha önce mahkemeye başvurmadığını, arabuluculukla şansını denemek istediğini dile getiren Pamuk, kiracısının 5 Temmuz'da süresinin dolduğunu aktardı.Avukatının mahkeme sürecinin 2 yıl uzayabileceğini söylediğini anlatan Pamuk, "İstanbul'da geçici olarak oğlumun yanında, kiralık odasında kalıyorum. 3 kişi bir yerde kalıyorlar, apart gibi. Haliyle Düzce'ye geri gideceğim. Şu an kendi evimde kalamıyorum. Kaldığım yer de kendi evimden 3-4 bina aşağıda." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230901/kira-uyusmazliklarinda-arabuluculuk-donemi-resmen-basladi-1075105038.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arabulucu, arabuluculuk, istanbul