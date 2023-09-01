https://sputniknews.com.tr/20230901/eski-mi6-ajani-kiev-bidenin-zelenskiyye-ihanet-edebilecegi-korkusuyla-panikte-1075119018.html

Eski MI6 ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte

Eski MI6 ajanı: Kiev, Biden'ın Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte

Eski MI6 ajanı Alastair Crook, Kiev’in Biden'ın seçimlerden önce Zelenskiy'ye ihanet edebileceği korkusuyla panikte olduğunu ifade etti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T20:53+0300

2023-09-01T20:53+0300

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ukrayna

ukrayna krizi

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vladimir zelenskiy

alastair crooke

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Eski MI6 ajanı Alastair Crook, YouTube’da yayınlanan Judging Freedom kanalına yaptığı açıklamada Kiev’in ABD Başkanı Joe Biden'ın Vladimir Zelenskiy'yi ABD seçimleri öncesinde Rusya ile barış anlaşması yapmaya zorlamaktan korktuğunu söyledi.‘Ukraynalıların Biden’in yeniden ABD Başkanı seçilebilmek için kurban edilmekten endişe duyup duymadıkları’ sorusuna Crook, “Kiev'de şu anda iç çekişmeler yaşanıyor. Herkes panikte, çünkü Batı'nın Zelenskiy'yi kandıracağından ve Rusya ile müzakerelere zorlayacağından korkuyorlar” dedi.Crook'a göre Ukrayna yönetimi, şartları Kiev'in tam teslimiyeti anlamına gelecek olan bir barış anlaşmasından korkuyor.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Rusya'yla her türlü ateşkes senaryosuna karşı olduklarını, bunun Batı dünyasının büyük yenilgisi ve var olan küresel güvenlik düzeninin sonu anlamına geleceğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230901/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-greene-biden-tum-abdlileri-rusyayla-vekalet-savasina-surukledi-1075108189.html

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