https://sputniknews.com.tr/20230901/depremde-hayatini-kaybeden-fenomen-taha-duymazin-annesinden-dogum-gunu-paylasimi-1075100484.html

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T09:53+0300

2023-09-01T09:53+0300

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yaşam

taha duymaz

deprem

hatay

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Yayınladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Anne Duymaz paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taha'm” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html

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taha duymaz, deprem, hatay