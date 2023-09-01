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https://sputniknews.com.tr/20230901/depremde-hayatini-kaybeden-fenomen-taha-duymazin-annesinden-dogum-gunu-paylasimi-1075100484.html
Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı
Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T09:53+0300
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yaşam
taha duymaz
deprem
hatay
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Yayınladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Anne Duymaz paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taha'm” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html
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taha duymaz, deprem, hatay
taha duymaz, deprem, hatay

Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı

09:53 01.09.2023
© İHADepremde yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz’ın annesi: Mutfağı öksüz kaldı
Depremde yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz’ın annesi: Mutfağı öksüz kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Yayınladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti.
Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Anne Duymaz paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taha'm” ifadelerini kullandı.
Taha Duymaz ve annesi Meryem Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
YAŞAM
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'
7 Haziran , 16:23
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