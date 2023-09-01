https://sputniknews.com.tr/20230901/depremde-hayatini-kaybeden-fenomen-taha-duymazin-annesinden-dogum-gunu-paylasimi-1075100484.html
Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı
Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T09:53+0300
2023-09-01T09:53+0300
2023-09-01T09:53+0300
yaşam
taha duymaz
deprem
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072480852_0:154:720:559_1920x0_80_0_0_1e796245b8fe8a22d22d73d8ebe28595.jpg
Yayınladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Anne Duymaz paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taha'm” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072480852_0:86:720:626_1920x0_80_0_0_4df9f6e326d0b69a2a318774f10d7a8e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taha duymaz, deprem, hatay
taha duymaz, deprem, hatay
Depremde hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz’ın annesinden ‘doğum günü’ paylaşımı
Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, oğlunun 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Yayınladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti.
Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı.
Anne Duymaz paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taha'm” ifadelerini kullandı.