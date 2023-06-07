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https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, "Para kazanmamız lazım" diyerek yemek videoları... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:23+0300
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yaşam
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anne
deprem
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kazanç
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz Instagram hesabı açarak yemek videoları yayınlamaya başladı.‘Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için...’Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyerek, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım?" ifadelerini kullandı.Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/derya-ulug-taha-duymazin-hayalini-gerceklestirdi-1069554504.html
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taha duymaz, anne, deprem, instagram, kazanç

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'

16:23 07.06.2023 (güncellendi: 16:26 07.06.2023)
© Instagram/Taha DuymazTaha Duymaz ve annesi Meryem Duymaz
Taha Duymaz ve annesi Meryem Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Instagram/Taha Duymaz
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Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, "Para kazanmamız lazım" diyerek yemek videoları paylaştığı bir sosyal medya hesabı açtı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz Instagram hesabı açarak yemek videoları yayınlamaya başladı.

‘Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için...’

Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyerek, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım?" ifadelerini kullandı.
Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.
Taha Duymaz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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