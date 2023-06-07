https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'

Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'

Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, "Para kazanmamız lazım" diyerek yemek videoları... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T16:23+0300

2023-06-07T16:23+0300

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yaşam

taha duymaz

anne

deprem

instagram

kazanç

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz Instagram hesabı açarak yemek videoları yayınlamaya başladı.‘Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için...’Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyerek, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım?" ifadelerini kullandı.Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230412/derya-ulug-taha-duymazin-hayalini-gerceklestirdi-1069554504.html

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taha duymaz, anne, deprem, instagram, kazanç