https://sputniknews.com.tr/20230607/depremde-hayatini-kaybeden-taha-duymazin-annesi-instagram-hesabi-acti-para-kazanmamiz-gerekiyor-1072140699.html
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, "Para kazanmamız lazım" diyerek yemek videoları... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T16:23+0300
2023-06-07T16:23+0300
2023-06-07T16:26+0300
yaşam
taha duymaz
anne
deprem
instagram
kazanç
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz Instagram hesabı açarak yemek videoları yayınlamaya başladı.‘Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için...’Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyerek, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım?" ifadelerini kullandı.Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/derya-ulug-taha-duymazin-hayalini-gerceklestirdi-1069554504.html
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taha duymaz, anne, deprem, instagram, kazanç
taha duymaz, anne, deprem, instagram, kazanç
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi Instagram hesabı açtı: 'Para kazanmamız gerekiyor'
16:23 07.06.2023 (güncellendi: 16:26 07.06.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren fenomen Taha Duymaz'ın annesi, "Para kazanmamız lazım" diyerek yemek videoları paylaştığı bir sosyal medya hesabı açtı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz Instagram hesabı açarak yemek videoları yayınlamaya başladı.
‘Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için...’
Depremde iki çocuğunu kaybeden anne Duymaz, yaşamın devam ettiğini ve para kazanması gerektiğini söyleyerek, "Merhaba arkadaşlar. Her şeye rağmen yaşamın devam edebilmesi için çalışıp para kazanmamız gerekiyor. Rabbim helal para versin herkese. Bu arada kimler tandır ekmeği seviyor canlarım?" ifadelerini kullandı.
Oğlu gibi fenomen olma yolunda giderek yemek tarifleri paylaşmaya başlayan anne, zahter ve tandır ekmeği siparişleri almaya başladı.