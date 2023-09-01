https://sputniknews.com.tr/20230901/belarusta-kgaonun-savas-kardesligi-2023-tatbikati-basladi-1075115556.html
Belarus’ta KGAÖ’nün ‘Savaş Kardeşliği 2023’ tatbikatı başladı
Belarus’ta KGAÖ’nün ‘Savaş Kardeşliği 2023’ tatbikatı başladı
Belarus’un Brest şehrinde, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) komuta ve kontrol organlarının ortak eğitimi ve kolektif güvenlik sistemi kuvvet ve... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T18:12+0300
2023-09-01T18:12+0300
2023-09-01T18:12+0300
savunma
belarus
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tacikistan
tatbikat
ortak tatbikat
ortak askeri tatbikat
kgaö
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Belarus, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın askeri birliklerinin katılımıyla Brest Kalesi önünde açılış töreni düzenlendi. Tören sırasında, 2. Dünya Savaşı yıllarında kaleyi Nazi güçlerine karşı koruyan askerler bir dakika saygı duruşuyla anıldı.KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, açılış törenindeki konuşmasında, Belarus Savunma Bakanlığı’na, gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarından ve yarattığı koşullardan dolayı teşekkür ederek, “Artan jeopolitik gerilim bağlamında kolektif güçlerin çabaları, KGAÖ üyelerinin hayati çıkarlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasının, bölgesel düzeyde birleşik, bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulmasının en önemli şartı” ifadesini kullandı.Tatbikatın, çok karmaşık uluslararası koşullarda yapıldığına dikkat çeken Tasmagambetov, yeni sorunlar ve güvenlik tehditlerinin büyük ölçüde tatbikatın formatını belirlediğini söyledi.Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Viktor Guleviç, törendeki konuşmasında, ortak tatbikatın, dost ülkelerin orduları ve halkları arasındaki güveni daha da güçlendireceğinden emin olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230828/kgaonun-belarusta-duzenleyecegi-tatbikata-2-bin-500den-fazla-asker-ve-500-techizat-katilacak-1075002580.html
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belarus, rusya, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
belarus, rusya, kazakistan, kırgızistan, tacikistan, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Belarus’ta KGAÖ’nün ‘Savaş Kardeşliği 2023’ tatbikatı başladı
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Belarus’un Brest şehrinde, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) komuta ve kontrol organlarının ortak eğitimi ve kolektif güvenlik sistemi kuvvet ve araçlarının oluşturulması planına uygun olarak ‘Savaş Kardeşliği 2023’ ortak stratejik tatbikatı başladı.
Belarus, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın askeri birliklerinin katılımıyla Brest Kalesi önünde açılış töreni düzenlendi. Tören sırasında, 2. Dünya Savaşı yıllarında kaleyi Nazi güçlerine karşı koruyan askerler bir dakika saygı duruşuyla anıldı.
KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, açılış törenindeki konuşmasında, Belarus Savunma Bakanlığı’na, gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarından ve yarattığı koşullardan dolayı teşekkür ederek, “Artan jeopolitik gerilim bağlamında kolektif güçlerin çabaları, KGAÖ üyelerinin hayati çıkarlarının korunması ve güvenliğinin sağlanmasının, bölgesel düzeyde birleşik, bölünmez bir güvenlik sisteminin oluşturulmasının en önemli şartı” ifadesini kullandı.
Tatbikatın, çok karmaşık uluslararası koşullarda yapıldığına dikkat çeken Tasmagambetov, yeni sorunlar ve güvenlik tehditlerinin büyük ölçüde tatbikatın formatını belirlediğini söyledi.
Belarus Savunma Bakan Yardımcısı Viktor Guleviç, törendeki konuşmasında, ortak tatbikatın, dost ülkelerin orduları ve halkları arasındaki güveni daha da güçlendireceğinden emin olduğunu belirtti.