KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
11:29
1 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
12:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
12:31
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
12:46
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
13:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
13:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
14:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
14:27
1 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
14:42
2 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
15:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
15:13
1 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
15:25
2 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
15:41
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı komutan, kendi askerini vurdu
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
16:42
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
17:17
2 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
17:32
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
19:17
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
19:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
19:47
3 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
20:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230828/kgaonun-belarusta-duzenleyecegi-tatbikata-2-bin-500den-fazla-asker-ve-500-techizat-katilacak-1075002580.html
KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak
KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bu yıl Belarus’ta düzenleyeceği ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T19:19+0300
2023-08-28T19:19+0300
dünya
kgaö
tatbikat
belarus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102514/47/1025144721_0:80:2372:1414_1920x0_80_0_0_c0ee7c4e5963552c6b6d39987dba12ac.jpg
Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, bu yıl Belarus’ta düzenlenecek olan ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağını söyledi.“2023 yılında çeşitli aşamalarda gerçekleştirilecek ortak ve özel tatbikatlara toplamda 3 bin 700'e yakın personel ve 700'e kadar askeri ve özel teçhizat katılacak. Belarus Cumhuriyeti’nde yapılacak tatbikata katılmak üzere 2 bin 500'den fazla asker ve 500'den fazla askeri silah ve özel teçhizat açıklandı” diyen Sidorov, askeri birliklerin tatbikatın düzenleneceği bölgeye intikalinin 25 Ağustos’tan itibaren başlanacağı bilgisini verdi.'Bağımsız devletlerin temsilcileri gözlemci olarak katılacak'Rus komutan, “Belarus Cumhuriyeti'nde düzenlenecek tatbikata KGAÖ üyesi olmayan devletlerin, Suudi Arabistan Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan temsilcileri gözlemci olarak davet edilmiştir” dedi ve şöyle devam etti:‘KGAÖ tatbikatı üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyor ve saldırganlık ortaya koymuyor’Orgeneral Sidorov, “Saldırganlık ortaya koymuyoruz, tatbikatın hedeflerini ve diğer her şeyi üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyoruz” vurgusunu yaptı.Rus komutan, KGAÖ tatbikatlarının tamamının bu yıl organizasyon formatındaki en yüksek ortak eğitim biçimi olan ‘Savaş Kardeşliği’ ortak stratejik tatbikat şeklinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102514/47/1025144721_190:0:2182:1494_1920x0_80_0_0_e6a6d3a8d291b13724365327af4cc2b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kgaö, tatbikat, belarus
kgaö, tatbikat, belarus

KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak

19:19 28.08.2023
© Sputnik / Mikhail VoskresenskiyKolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne üye ülkelerin yaptığı Rubej-2016 adlı tatbikat
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’ne üye ülkelerin yaptığı Rubej-2016 adlı tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Abone olTelegram
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bu yıl Belarus’ta düzenleyeceği ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağı bildirildi.
Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, bu yıl Belarus’ta düzenlenecek olan ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağını söyledi.
“2023 yılında çeşitli aşamalarda gerçekleştirilecek ortak ve özel tatbikatlara toplamda 3 bin 700'e yakın personel ve 700'e kadar askeri ve özel teçhizat katılacak. Belarus Cumhuriyeti’nde yapılacak tatbikata katılmak üzere 2 bin 500'den fazla asker ve 500'den fazla askeri silah ve özel teçhizat açıklandı” diyen Sidorov, askeri birliklerin tatbikatın düzenleneceği bölgeye intikalinin 25 Ağustos’tan itibaren başlanacağı bilgisini verdi.

'Bağımsız devletlerin temsilcileri gözlemci olarak katılacak'

Rus komutan, “Belarus Cumhuriyeti'nde düzenlenecek tatbikata KGAÖ üyesi olmayan devletlerin, Suudi Arabistan Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan temsilcileri gözlemci olarak davet edilmiştir” dedi ve şöyle devam etti:
“Tatbikatın uygulamalı eylemlerin olacağı son aşaması 6 Eylül'de Belarus Cumhuriyeti'nde ve 13 Ekim'de Kırgızistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek ve ardından birlikler kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönecek.”

‘KGAÖ tatbikatı üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyor ve saldırganlık ortaya koymuyor’

Orgeneral Sidorov, “Saldırganlık ortaya koymuyoruz, tatbikatın hedeflerini ve diğer her şeyi üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyoruz” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, KGAÖ tatbikatlarının tamamının bu yıl organizasyon formatındaki en yüksek ortak eğitim biçimi olan ‘Savaş Kardeşliği’ ortak stratejik tatbikat şeklinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала