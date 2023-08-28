https://sputniknews.com.tr/20230828/kgaonun-belarusta-duzenleyecegi-tatbikata-2-bin-500den-fazla-asker-ve-500-techizat-katilacak-1075002580.html

KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak

KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bu yıl Belarus’ta düzenleyeceği ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel... 28.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-28T19:19+0300

2023-08-28T19:19+0300

2023-08-28T19:19+0300

dünya

kgaö

tatbikat

belarus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102514/47/1025144721_0:80:2372:1414_1920x0_80_0_0_c0ee7c4e5963552c6b6d39987dba12ac.jpg

Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, bu yıl Belarus’ta düzenlenecek olan ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağını söyledi.“2023 yılında çeşitli aşamalarda gerçekleştirilecek ortak ve özel tatbikatlara toplamda 3 bin 700'e yakın personel ve 700'e kadar askeri ve özel teçhizat katılacak. Belarus Cumhuriyeti’nde yapılacak tatbikata katılmak üzere 2 bin 500'den fazla asker ve 500'den fazla askeri silah ve özel teçhizat açıklandı” diyen Sidorov, askeri birliklerin tatbikatın düzenleneceği bölgeye intikalinin 25 Ağustos’tan itibaren başlanacağı bilgisini verdi.'Bağımsız devletlerin temsilcileri gözlemci olarak katılacak'Rus komutan, “Belarus Cumhuriyeti'nde düzenlenecek tatbikata KGAÖ üyesi olmayan devletlerin, Suudi Arabistan Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan temsilcileri gözlemci olarak davet edilmiştir” dedi ve şöyle devam etti:‘KGAÖ tatbikatı üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyor ve saldırganlık ortaya koymuyor’Orgeneral Sidorov, “Saldırganlık ortaya koymuyoruz, tatbikatın hedeflerini ve diğer her şeyi üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyoruz” vurgusunu yaptı.Rus komutan, KGAÖ tatbikatlarının tamamının bu yıl organizasyon formatındaki en yüksek ortak eğitim biçimi olan ‘Savaş Kardeşliği’ ortak stratejik tatbikat şeklinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kgaö, tatbikat, belarus