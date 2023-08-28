https://sputniknews.com.tr/20230828/kgaonun-belarusta-duzenleyecegi-tatbikata-2-bin-500den-fazla-asker-ve-500-techizat-katilacak-1075002580.html
KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak
KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak
Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bu yıl Belarus’ta düzenleyeceği ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel... 28.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-28T19:19+0300
2023-08-28T19:19+0300
2023-08-28T19:19+0300
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kgaö
tatbikat
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Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, bu yıl Belarus’ta düzenlenecek olan ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağını söyledi.“2023 yılında çeşitli aşamalarda gerçekleştirilecek ortak ve özel tatbikatlara toplamda 3 bin 700'e yakın personel ve 700'e kadar askeri ve özel teçhizat katılacak. Belarus Cumhuriyeti’nde yapılacak tatbikata katılmak üzere 2 bin 500'den fazla asker ve 500'den fazla askeri silah ve özel teçhizat açıklandı” diyen Sidorov, askeri birliklerin tatbikatın düzenleneceği bölgeye intikalinin 25 Ağustos’tan itibaren başlanacağı bilgisini verdi.'Bağımsız devletlerin temsilcileri gözlemci olarak katılacak'Rus komutan, “Belarus Cumhuriyeti'nde düzenlenecek tatbikata KGAÖ üyesi olmayan devletlerin, Suudi Arabistan Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan temsilcileri gözlemci olarak davet edilmiştir” dedi ve şöyle devam etti:‘KGAÖ tatbikatı üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyor ve saldırganlık ortaya koymuyor’Orgeneral Sidorov, “Saldırganlık ortaya koymuyoruz, tatbikatın hedeflerini ve diğer her şeyi üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyoruz” vurgusunu yaptı.Rus komutan, KGAÖ tatbikatlarının tamamının bu yıl organizasyon formatındaki en yüksek ortak eğitim biçimi olan ‘Savaş Kardeşliği’ ortak stratejik tatbikat şeklinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
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kgaö, tatbikat, belarus
KGAÖ’nün Belarus’ta düzenleyeceği tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 teçhizat katılacak
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Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) bu yıl Belarus’ta düzenleyeceği ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağı bildirildi.
Rusya, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın üye olduğu KGAÖ Müşterek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Anatoliy Sidorov, bu yıl Belarus’ta düzenlenecek olan ortak askeri tatbikata 2 bin 500’den fazla asker ve 500 adet askeri ve özel teçhizat katılacağını söyledi.
“2023 yılında çeşitli aşamalarda gerçekleştirilecek ortak ve özel tatbikatlara toplamda 3 bin 700'e yakın personel ve 700'e kadar askeri ve özel teçhizat katılacak. Belarus Cumhuriyeti’nde yapılacak tatbikata katılmak üzere 2 bin 500'den fazla asker ve 500'den fazla askeri silah ve özel teçhizat açıklandı” diyen Sidorov, askeri birliklerin tatbikatın düzenleneceği bölgeye intikalinin 25 Ağustos’tan itibaren başlanacağı bilgisini verdi.
'Bağımsız devletlerin temsilcileri gözlemci olarak katılacak'
Rus komutan, “Belarus Cumhuriyeti'nde düzenlenecek tatbikata KGAÖ üyesi olmayan devletlerin, Suudi Arabistan Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti ve Moğolistan temsilcileri gözlemci olarak davet edilmiştir” dedi ve şöyle devam etti:
“Tatbikatın uygulamalı eylemlerin olacağı son aşaması 6 Eylül'de Belarus Cumhuriyeti'nde ve 13 Ekim'de Kırgızistan Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek ve ardından birlikler kalıcı konuşlanma noktalarına geri dönecek.”
‘KGAÖ tatbikatı üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyor ve saldırganlık ortaya koymuyor’
Orgeneral Sidorov, “Saldırganlık ortaya koymuyoruz, tatbikatın hedeflerini ve diğer her şeyi üçüncü ülkelere karşı yöneltmiyoruz” vurgusunu yaptı.
Rus komutan, KGAÖ tatbikatlarının tamamının bu yıl organizasyon formatındaki en yüksek ortak eğitim biçimi olan ‘Savaş Kardeşliği’ ortak stratejik tatbikat şeklinde gerçekleştirildiğinin altını çizdi.