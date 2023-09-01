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Akademik takvimi ertelediler: Üniversiteler ne zaman açılacak?
Akademik takvimi ertelediler: Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversitelerde eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bazı üniversiteler açılışlarını 2 Ekim'e ertelerken gerekçe olarak yurtlardaki... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:10+0300
2023-09-01T13:10+0300
türkiye
üniversite
yök
yurt
kredi ve yurtlar kurumu (kyk)
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Üniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi.NTV'nin haberine göre, ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.2 Ekim çağrısı yaptıBu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html
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üniversiteler açılacak mı, üniversiteler açılacak mı 2024, üniversiteler açılıyor mu, üniversiteler ayın kaçında açılıyor, üniversiteler ne zaman açılacak
üniversiteler açılacak mı, üniversiteler açılacak mı 2024, üniversiteler açılıyor mu, üniversiteler ayın kaçında açılıyor, üniversiteler ne zaman açılacak

Akademik takvimi ertelediler: Üniversiteler ne zaman açılacak?

13:10 01.09.2023
© AAÜniversite
Üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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Üniversitelerde eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bazı üniversiteler açılışlarını 2 Ekim'e ertelerken gerekçe olarak yurtlardaki hazırlık gösterildi.
Üniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi.
NTV'nin haberine göre, ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.
Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.

2 Ekim çağrısı yaptı

Bu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.
Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.
Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.
Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.
KYK - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2023
TÜRKİYE
KYK yurtlarında yeni dönem: Başvurular başladı
29 Ağustos, 10:23
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