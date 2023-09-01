https://sputniknews.com.tr/20230901/akademik-takvimi-ertelediler-universiteler-ne-zaman-acilacak-1075105720.html

Akademik takvimi ertelediler: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Akademik takvimi ertelediler: Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bazı üniversiteler açılışlarını 2 Ekim'e ertelerken gerekçe olarak yurtlardaki... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T13:10+0300

2023-09-01T13:10+0300

2023-09-01T13:10+0300

türkiye

üniversite

yök

yurt

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

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Üniversiteler akademik takvimlerini güncelliyor. Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi.NTV'nin haberine göre, ertelemenin nedeni yurtlarda yürütülen çalışmalar. 6 Şubat depremlerinden sonra depremzedelere tahsis edilen yurtların büyük çoğunluğu boşaltıldı.Yurtların bir kısmında bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.Bu süre zarfında hala yurtlarda kalan depremzedelerin de kalacakları başka yerlere alınmalarını sağlanacak.2 Ekim çağrısı yaptıBu kapsamda çalışmaların tamamlanabilmesi için, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere açılış tarihlerini 2 Ekim'e ertelemesi çağrısı yaptı. Ancak, resmi bir yazı veya karar iletilmedi.Başta depremzedelerin yoğun olarak yerleştirildiği, büyükşehirlerdeki üniversiteler yeni takvimlerini açıkladı.Eylül ayı içerisinde açılması beklenen, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Ünivesitesi, Ankara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin aralarında olduğu üniversiteler, açılış tarihlerini 2 Ekim'e çekti.Bazı üniversiteler ise akademik takvimlerini değiştirmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230829/kyk-yurtlarinda-yeni-donem-basvurular-basladi-1075012066.html

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