https://sputniknews.com.tr/20230901/ak-parti-ankara-milletvekili-osman-gokcek-kilicdaroglu-ve-yavasi-teknofeste-davet-etti-1075104000.html
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T12:10+0300
2023-09-01T12:10+0300
2023-09-01T12:10+0300
politika
teknofest
osman gökçek
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
ankara
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TEKNOFEST alanından bir video paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet eden Gökçek, "Ankara'da TEKNOFEST var. Bu, çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları biz gez, bak millet sana neler diyecek" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230830/selcuk-bayraktar-teknofest-kusagi-dev-bir-dip-dalgasi-gibi-geliyor-1075055480.html
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teknofest, osman gökçek, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara
teknofest, osman gökçek, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TEKNOFEST alanından bir video paylaştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet eden Gökçek, "Ankara'da TEKNOFEST var. Bu, çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları biz gez, bak millet sana neler diyecek" dedi.