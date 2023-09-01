https://sputniknews.com.tr/20230901/ak-parti-ankara-milletvekili-osman-gokcek-kilicdaroglu-ve-yavasi-teknofeste-davet-etti-1075104000.html

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T12:10+0300

2023-09-01T12:10+0300

2023-09-01T12:10+0300

politika

teknofest

osman gökçek

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

ankara

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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TEKNOFEST alanından bir video paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet eden Gökçek, "Ankara'da TEKNOFEST var. Bu, çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları biz gez, bak millet sana neler diyecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230830/selcuk-bayraktar-teknofest-kusagi-dev-bir-dip-dalgasi-gibi-geliyor-1075055480.html

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teknofest, osman gökçek, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara