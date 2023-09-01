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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
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politika
teknofest
osman gökçek
kemal kılıçdaroğlu
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TEKNOFEST alanından bir video paylaştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet eden Gökçek, "Ankara'da TEKNOFEST var. Bu, çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları biz gez, bak millet sana neler diyecek" dedi.
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teknofest, osman gökçek, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara
teknofest, osman gökçek, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ankara

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti

12:10 01.09.2023
© Fotoğraf : Twitter/OsmanGökçekOsman Gökçek
Osman Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Fotoğraf : Twitter/OsmanGökçek
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet etti.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TEKNOFEST alanından bir video paylaştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş'ı TEKNOFEST'e davet eden Gökçek, "Ankara'da TEKNOFEST var. Bu, çekirdek çitleyen eşek heykeli yapmaya benzemez. Gel de buraları biz gez, bak millet sana neler diyecek" dedi.
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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor
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