https://sputniknews.com.tr/20230830/selcuk-bayraktar-teknofest-kusagi-dev-bir-dip-dalgasi-gibi-geliyor-1075055480.html

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor

Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor

Bayraktar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. TEKNOFEST kuşağı dev bir... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T17:04+0300

2023-08-30T17:04+0300

2023-08-30T17:04+0300

türkiye

selçuk bayraktar

teknofest

gençler

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Ankara’da Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşen TEKNOFST Ankara bugün başladı. Bayraktar Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, açılışta yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak, “Yedi düvele karşı mücadele ederek el birliği ile kurduğumuz Cumhuriyetimizi taçlandıran zafer gününü birlikte idrak ediyoruz. Burada birlikte olduğumuz Ankaralı kardeşlerimizin ve yurdun dört bir köşesindeki kardeşlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Bu büyük zafere imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum” dedi.Cumhuriyetin 100’üncü yılını taçlandırmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST düzenleme kararı aldıklarını aktaran Bayraktar, “İstanbul’daki TEKNOFEST’te 2,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi de yiğit ruhlu seğmenlerin diyarı Anadolu’nun kalbi başkent Ankara’da sizlerle birlikteyiz. Sonraki durağımız da 27 Eylül’de istiklalimizin sembol şehirlerinden olan güzel İzmir olacak” ifadelerine yer verdi.'El ele vererek yaralarımızı sarıyor ve zorluklarımızı aşıyoruz'Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde yaşanan zorlukların aşılması için TEKNOFEST paydaşları ile yaraların sarılmasına yönelik faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Bayraktar, “Kıymetli ziyaretçiler, yakın tarihte ülkemizi derinden yaralayan, dünya tarihinde eşi pek görülmeyen bir deprem felaketi yaşadık. El ele vererek yaralarımızı sarıyor ve zorluklarımızı aşıyoruz. Tüm TEKNOFEST paydaşlarımızın ve T3 Vakfımızın depremden zarar gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri devam ediyor. Depremi unutmadan bu gayreti sürdürmemiz, bir nebze de olsa yaşanan acı günlerin ruhlarımızda bıraktığı ızdırabı hafifletmemiz gerekiyor. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” diye konuştu.'1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvurdu'İlk olarak 2018 yılında düzenlenen TEKNOFEST için ‘Adeta bir fideyi toprağa ekmiştik’ benzetmesi yapan Bayraktar, “Sonraki yıllarda bu fideyi büyütebilmek için azimle çabalamaya devam ettik. Şimdi o narin fide toprağın üstünde boylanmaya, toprağın altında da kökleşmeye başladı. Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti ve zihinlerde bir devrim başladı. 1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Geçen hafta gittiğimi Tuz Gölü’nde adeta hiçliğin ortasında gökyüzüne roketler fırlatıldı. Roketci kızlarımız Hisar atış alanından ‘biz de varız, buradayız’ diye haykırdı. TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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selçuk bayraktar, teknofest, gençler