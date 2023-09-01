https://sputniknews.com.tr/20230901/abd-baskan-adayi-ramaswamy-kuzey-akimlari-patlatarak-yanlis-yaptik-1075112189.html

ABD başkan adayı Ramaswamy: Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık

ABD başkan adayı Ramaswamy: Kuzey Akım’ları patlatarak yanlış yaptık

ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Ramaswamy, Washington’un Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarını patlatarak ve... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T16:44+0300

2023-09-01T16:44+0300

2023-09-01T16:44+0300

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Fox News’un aktardığına göre, ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy, Ukrayna’da ateşkes sağlayarak ve Rusya’yla anlaşmaya vararak çatışmayı sonlandırma vaadinde bulundu. Milyonerin görüşüne göre, bunun için Ukrayna’nın NATO’nun parçası olmayacağı sözünü vermek lazım.Ayrıca Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşmaya engel olmaları gerektiğini savunan Ramaswamy, böyle bir ittifakın tehdit arz ettiğini belirterek ABD’nin yanlış politikasının iki ülkenin yakınlaşmasına yardımcı olduğunu kaydetti.Ramaswamy, “Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarını havaya uçurarak ve Rusya’ya yaptırımlar uygulayarak Rusya’nın Batı’dan bağlantısını kesmekle yanlış yaptık” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/alman-basini-almanya-kuzey-akimin-korunmasina-yonelik-ek-onlem-almadi-1074944615.html

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abd, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, almanya, kuzey akım, kuzey akım-2, patlama, sabotaj, vivek ramaswamy, doğalgaz, saldırı