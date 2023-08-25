Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230825/alman-basini-almanya-kuzey-akimin-korunmasina-yonelik-ek-onlem-almadi-1074944615.html
Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı
Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı
Alman basını, Almanya’nın uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığını aktardı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T20:12+0300
2023-08-25T20:12+0300
dünya
alman
almanya
avrupa
kuzey akım
kuzey akım
der spiegel
der spiegel
terör
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_812cea53da0ac4558e7ac778e8e316d6.jpg
ZDF televizyonu ve Der Spiegel dergisinde yer alan haberlere göre Almanya, yabancı istihbarat servislerinin terör saldırıları olasılığına ilişkin uyarılara rağmen Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını korumak için herhangi bir ek önlem almadı.ZDF’nin haberinde, Haziran 2022'de Hollanda askeri istihbaratının, Ukrayna ile bağlantısı olan altı kişilik bir grubun gaz boru hatlarına saldırı hazırladığında olduğuna dair aldığı bilgiyi CIA'ya ilettiği, Amerikalıların da Alman Federal İstihbarat Servisi'ne (BND) bilgi verdiği belirtildi.Haberde, “ZDF ve Spiegel'in öğrendiğine göre, ihbarda bulunanın belirttiği zaman aralığı geçtiğinden ve herhangi bir saldırı gerçekleşmediğinden Almanya, 2022 yılında boru hattını korumak için herhangi bir ek önlem almadı” ifadelerine yer verildi.
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/17/1054148558_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_fb10bb191b865ebd1dbca31e10e76eac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alman, almanya, avrupa, kuzey akım, kuzey akım, der spiegel, der spiegel, terör, ukrayna, ukrayna krizi
alman, almanya, avrupa, kuzey akım, kuzey akım, der spiegel, der spiegel, terör, ukrayna, ukrayna krizi

Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı

20:12 25.08.2023
© Sputnik / Алексей ВитвицкийKuzey Akım 2
Kuzey Akım 2 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone olTelegram
Alman basını, Almanya’nın uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığını aktardı.
ZDF televizyonu ve Der Spiegel dergisinde yer alan haberlere göre Almanya, yabancı istihbarat servislerinin terör saldırıları olasılığına ilişkin uyarılara rağmen Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını korumak için herhangi bir ek önlem almadı.
ZDF’nin haberinde, Haziran 2022'de Hollanda askeri istihbaratının, Ukrayna ile bağlantısı olan altı kişilik bir grubun gaz boru hatlarına saldırı hazırladığında olduğuna dair aldığı bilgiyi CIA'ya ilettiği, Amerikalıların da Alman Federal İstihbarat Servisi'ne (BND) bilgi verdiği belirtildi.
Haberde, “ZDF ve Spiegel'in öğrendiğine göre, ihbarda bulunanın belirttiği zaman aralığı geçtiğinden ve herhangi bir saldırı gerçekleşmediğinden Almanya, 2022 yılında boru hattını korumak için herhangi bir ek önlem almadı” ifadelerine yer verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала