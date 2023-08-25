https://sputniknews.com.tr/20230825/alman-basini-almanya-kuzey-akimin-korunmasina-yonelik-ek-onlem-almadi-1074944615.html
Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı
Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı
Alman basını, Almanya’nın uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığını aktardı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T20:12+0300
2023-08-25T20:12+0300
2023-08-25T20:12+0300
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ZDF televizyonu ve Der Spiegel dergisinde yer alan haberlere göre Almanya, yabancı istihbarat servislerinin terör saldırıları olasılığına ilişkin uyarılara rağmen Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını korumak için herhangi bir ek önlem almadı.ZDF’nin haberinde, Haziran 2022'de Hollanda askeri istihbaratının, Ukrayna ile bağlantısı olan altı kişilik bir grubun gaz boru hatlarına saldırı hazırladığında olduğuna dair aldığı bilgiyi CIA'ya ilettiği, Amerikalıların da Alman Federal İstihbarat Servisi'ne (BND) bilgi verdiği belirtildi.Haberde, “ZDF ve Spiegel'in öğrendiğine göre, ihbarda bulunanın belirttiği zaman aralığı geçtiğinden ve herhangi bir saldırı gerçekleşmediğinden Almanya, 2022 yılında boru hattını korumak için herhangi bir ek önlem almadı” ifadelerine yer verildi.
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alman, almanya, avrupa, kuzey akım, kuzey akım, der spiegel, der spiegel, terör, ukrayna, ukrayna krizi
alman, almanya, avrupa, kuzey akım, kuzey akım, der spiegel, der spiegel, terör, ukrayna, ukrayna krizi
Alman basını: Almanya, Kuzey Akım’ın korunmasına yönelik ek önlem almadı
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Alman basını, Almanya’nın uyarılara rağmen Kuzey Akım gaz boru hatlarını korumak için önlem almadığını aktardı.
ZDF televizyonu ve Der Spiegel dergisinde yer alan haberlere göre Almanya, yabancı istihbarat servislerinin terör saldırıları olasılığına ilişkin uyarılara rağmen Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarını korumak için herhangi bir ek önlem almadı.
ZDF’nin haberinde, Haziran 2022'de Hollanda askeri istihbaratının, Ukrayna ile bağlantısı olan altı kişilik bir grubun gaz boru hatlarına saldırı hazırladığında olduğuna dair aldığı bilgiyi CIA'ya ilettiği, Amerikalıların da Alman Federal İstihbarat Servisi'ne (BND) bilgi verdiği belirtildi.
Haberde, “ZDF ve Spiegel'in öğrendiğine göre, ihbarda bulunanın belirttiği zaman aralığı geçtiğinden ve herhangi bir saldırı gerçekleşmediğinden Almanya, 2022 yılında boru hattını korumak için herhangi bir ek önlem almadı” ifadelerine yer verildi.