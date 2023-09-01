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34 ülke, 8 bin asker: 'Parlak Yıldız' tatbikatı Mısır'da başladı
34 ülke, 8 bin asker: 'Parlak Yıldız' tatbikatı Mısır'da başladı
Mısır, 34 ülke ve 8 bin askerin katılımıyla 'Parlak Yıldız 2023' adlı ortak askeri tatbikatın başladığını duyurdu. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T11:28+0300
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Mısır devlet televizyonu, ülkenin kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib Askeri Üssü'nde başlayan askeri tatbikatın, 14 Eylül'e kadar süreceği bilgisini verdi ancak tatbikata ve katılan ülkelere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, askeri birliklerinin 'Parlak Yıldız 2023' tatbikatına katılmak üzere Mısır'a gelişinin tamamlandığını belirtmişti.Mısır ordusu 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada söz konusu tatbikata 34 ülke ve 8 bin askerin katılacağını duyurmuştu.Mısır, 2018 yılında ABD ve İngiltere başta olmak üzere 9 ülkenin, aralarında Pakistan ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkenin gözlemci olarak katıldığı 'Parlak Yıldız' tatbikatına ev sahipliği yapmıştı.2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan tatbikat, 2021 yılında ise 21 ülkenin katılımıyla Mısır'da yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230829/vietnamdan-tayvana-uyari-egemenligimizi-tehdit-ediyor-guney-cin-denizinde-tatbikati-durdurun-1075017381.html
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34 ülke, 8 bin asker: 'Parlak Yıldız' tatbikatı Mısır'da başladı

11:28 01.09.2023
© Michael Battles / U.S. Air Forces Central Command Public AffairsMısır - ABD ortak tatbikatı 'Parlak Yıldız' 2017
Mısır - ABD ortak tatbikatı 'Parlak Yıldız' 2017 - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Michael Battles / U.S. Air Forces Central Command Public Affairs
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Mısır, 34 ülke ve 8 bin askerin katılımıyla 'Parlak Yıldız 2023' adlı ortak askeri tatbikatın başladığını duyurdu.
Mısır devlet televizyonu, ülkenin kuzeybatısındaki El-Alemeyn bölgesinde yer alan Muhammed Necib Askeri Üssü'nde başlayan askeri tatbikatın, 14 Eylül'e kadar süreceği bilgisini verdi ancak tatbikata ve katılan ülkelere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, askeri birliklerinin 'Parlak Yıldız 2023' tatbikatına katılmak üzere Mısır'a gelişinin tamamlandığını belirtmişti.
Mısır ordusu 26 Ağustos'ta yaptığı açıklamada söz konusu tatbikata 34 ülke ve 8 bin askerin katılacağını duyurmuştu.
Mısır, 2018 yılında ABD ve İngiltere başta olmak üzere 9 ülkenin, aralarında Pakistan ve Hindistan'ın da bulunduğu 16 ülkenin gözlemci olarak katıldığı 'Parlak Yıldız' tatbikatına ev sahipliği yapmıştı.
2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğrayan tatbikat, 2021 yılında ise 21 ülkenin katılımıyla Mısır'da yapılmıştı.
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