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Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı
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https://sputniknews.com.tr/20230831/yunan-medyasi-atina-yonetimi-30-agustosu-kutlayan-paylasimi-nedeniyle-natoyu-uyardi-1075071161.html
Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı
Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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2023-08-31T10:16+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan ordusu
türkiye
nato
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
30 ağustos zafer bayramı
zafer bayramı
tebrik
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. X’ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve Türkiye'den aldığı tepki nedeniyle 1 Eylül’de tekrar paylaşmak zorunda kalmıştı.'Kabul edilemez'LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan’ın Daimi NATO Temsilcisi’nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği’ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO’nun Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlamanın 'kabul edilemez olduğuna' dikkat çekildi. Metinde, “Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez” yorumu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/nato-yunanistandan-gelen-tepkilerin-ardindan-30-agustos-zafer-bayrami-tweetini-sildi-1060644186.html
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yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, türkiye, nato, türk silahlı kuvvetleri (tsk), 30 ağustos zafer bayramı, zafer bayramı, tebrik, tebrik mesajı, uyarı
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, türkiye, nato, türk silahlı kuvvetleri (tsk), 30 ağustos zafer bayramı, zafer bayramı, tebrik, tebrik mesajı, uyarı

Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı

10:16 31.08.2023
© AFP 2023 / Justin TALLIS NATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / Justin TALLIS
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NATO Müttefik Kara Komutanlığı, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz eden Atina nedeniyle NATO paylaşımlarını silmişti. Yunan yetkililerin yine benzer bir girişim içinde olduğu ortaya çıktı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. X’ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve Türkiye'den aldığı tepki nedeniyle 1 Eylül’de tekrar paylaşmak zorunda kalmıştı.

'Kabul edilemez'

LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan’ın Daimi NATO Temsilcisi’nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği’ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO’nun Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlamanın 'kabul edilemez olduğuna' dikkat çekildi. Metinde, “Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez” yorumu yapıldı.
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
POLİTİKA
NATO, Yunanistan'dan gelen tepkilerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı tweet'ini sildi
31 Ağustos 2022, 23:07
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