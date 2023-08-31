https://sputniknews.com.tr/20230831/yunan-medyasi-atina-yonetimi-30-agustosu-kutlayan-paylasimi-nedeniyle-natoyu-uyardi-1075071161.html

Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı

Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T10:16+0300

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30 ağustos zafer bayramı

zafer bayramı

tebrik

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. X’ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve Türkiye'den aldığı tepki nedeniyle 1 Eylül’de tekrar paylaşmak zorunda kalmıştı.'Kabul edilemez'LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan’ın Daimi NATO Temsilcisi’nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği’ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO’nun Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlamanın 'kabul edilemez olduğuna' dikkat çekildi. Metinde, “Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez” yorumu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220831/nato-yunanistandan-gelen-tepkilerin-ardindan-30-agustos-zafer-bayrami-tweetini-sildi-1060644186.html

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