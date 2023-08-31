https://sputniknews.com.tr/20230831/yunan-medyasi-atina-yonetimi-30-agustosu-kutlayan-paylasimi-nedeniyle-natoyu-uyardi-1075071161.html
Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı
Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:16+0300
2023-08-31T10:16+0300
2023-08-31T10:16+0300
dünya
yunanistan
türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan ordusu
türkiye
nato
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
30 ağustos zafer bayramı
zafer bayramı
tebrik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103106/87/1031068700_0:10:1025:586_1920x0_80_0_0_260fa9bf54ac855ef154e6b9ceaa95e9.jpg
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. X’ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve Türkiye'den aldığı tepki nedeniyle 1 Eylül’de tekrar paylaşmak zorunda kalmıştı.'Kabul edilemez'LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan’ın Daimi NATO Temsilcisi’nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği’ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO’nun Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlamanın 'kabul edilemez olduğuna' dikkat çekildi. Metinde, “Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez” yorumu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/nato-yunanistandan-gelen-tepkilerin-ardindan-30-agustos-zafer-bayrami-tweetini-sildi-1060644186.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103106/87/1031068700_0:0:909:681_1920x0_80_0_0_921a3bb55d1e9bd504d1eded82957879.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, türkiye, nato, türk silahlı kuvvetleri (tsk), 30 ağustos zafer bayramı, zafer bayramı, tebrik, tebrik mesajı, uyarı
yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan ordusu, türkiye, nato, türk silahlı kuvvetleri (tsk), 30 ağustos zafer bayramı, zafer bayramı, tebrik, tebrik mesajı, uyarı
Yunan medyası: Atina yönetimi, 30 Ağustos'u kutlayan paylaşımı nedeniyle NATO'yu uyardı
Abone ol
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye’yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz eden Atina nedeniyle NATO paylaşımlarını silmişti. Yunan yetkililerin yine benzer bir girişim içinde olduğu ortaya çıktı.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla dün Türkiye'yi kutladı. X’ten paylaşımda bulunan LANDCOM, geçen yıl da benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve Türkiye'den aldığı tepki nedeniyle 1 Eylül’de tekrar paylaşmak zorunda kalmıştı.
'Kabul edilemez'
LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak “Zafer Bayramınız kutlu olsun” ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar, Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan’ın Daimi NATO Temsilcisi’nin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliği’ne yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO’nun Türkiye’nin Zafer Bayramı’nı kutlamanın 'kabul edilemez olduğuna' dikkat çekildi. Metinde, “Türkiye silahlı kuvvetlerinin, bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez” yorumu yapıldı.