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NATO, Yunanistan'dan gelen tepkilerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı tweet'ini sildi
NATO, Yunanistan'dan gelen tepkilerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı tweet'ini sildi
NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin attığı tweet'ini sildi. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
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NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), Yunanistan'dan gelen tepkiler üzerine Zafer Bayramı'nda Türkiye'yi tebrik eden bir tweet'i sildi.Türkiye'nin İzmir kentinde bulunan LANDCOM, Twitter'da yaptığı açıklamada, “Bugün Türk Bağımsızlığının 100. yılı. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutlamak için NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" ifadeleri yer alıyordu.Yunanistan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin NATO daimi temsilcisinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e hitaben resmi şikayette bulunduğunu duyurmuştu. Yunanistan'ın güvenlik ittifakı daimi temsilcisinin tweet'i kınadığı belirtilmişti. Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) ileteceğini de açıklamasına eklemişti.
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nato, türkiye, yunanistan
nato, türkiye, yunanistan

NATO, Yunanistan'dan gelen tepkilerin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı tweet'ini sildi

23:07 31.08.2022 (güncellendi: 23:10 31.08.2022)
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© AFP 2022 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin attığı tweet'ini sildi.
NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), Yunanistan'dan gelen tepkiler üzerine Zafer Bayramı'nda Türkiye'yi tebrik eden bir tweet'i sildi.
© Twitter / LANDCOMNATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin attığı tweet'ini sildi.
NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin attığı tweet'ini sildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
NATO Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin attığı tweet'ini sildi.
© Twitter / LANDCOM
Türkiye'nin İzmir kentinde bulunan LANDCOM, Twitter'da yaptığı açıklamada, “Bugün Türk Bağımsızlığının 100. yılı. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü kutlamak için NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz" ifadeleri yer alıyordu.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, ülkenin NATO daimi temsilcisinin Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e hitaben resmi şikayette bulunduğunu duyurmuştu. Yunanistan'ın güvenlik ittifakı daimi temsilcisinin tweet'i kınadığı belirtilmişti. Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na (SHAPE) ileteceğini de açıklamasına eklemişti.
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