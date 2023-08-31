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https://sputniknews.com.tr/20230831/turk-alman-doner-tartismasinda-anketten-carpici-sonuc-yuzde-65-hemfikir-1075077716.html
Türk-Alman döner tartışmasında anketten çarpıcı sonuç: Yüzde 65 hemfikir
Türk-Alman döner tartışmasında anketten çarpıcı sonuç: Yüzde 65 hemfikir
‘Türk döneri mi Alman döneri mi?’ tartışması sürerken Areda Survey, konuya ilişkin gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T13:01+0300
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türkiye
döner
vedat milor
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Yemek eleştirmeni Vedat Milor geçen günlerde, sosyal medya hesabından bir kullanıcının ‘Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor' sözlerini alıntılayarak döner kıyaslaması yaptı. Milor, “Üzgünüm ama gastronomik açıdan Alman dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” dedi.‘Türk döneri mi Alman döneri mi?’ tartışması sürerken Areda Survey, konuya ilişkin gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Yüzde 65.8'i Türk dönerini tercih ettiÇalışma, Türkiye’de ve Almanya’da yaşayan 1.188 Türk vatandaşının katılımıyla 9 -14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65.8'i Türk dönerini tercih etti, yüzde 34.2'si ise “Alman döneri” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230828/vedat-milordan-turk-alman-doner-kiyaslamasi-daha-iyi-olma-ihtimali-sifir-1074990728.html
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döner, vedat milor
döner, vedat milor

Türk-Alman döner tartışmasında anketten çarpıcı sonuç: Yüzde 65 hemfikir

13:01 31.08.2023
© PixabayEt döner
Et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Pixabay
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‘Türk döneri mi Alman döneri mi?’ tartışması sürerken Areda Survey, konuya ilişkin gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.
Yemek eleştirmeni Vedat Milor geçen günlerde, sosyal medya hesabından bir kullanıcının ‘Alman dönerinin bizimkini ezmesi canımı sıkıyor' sözlerini alıntılayarak döner kıyaslaması yaptı.
Milor, “Üzgünüm ama gastronomik açıdan Alman dönerinin bizdeki çok iyi bir dönerden daha iyi olma ihtimali tüm paralel evrenler dahil sıfır” dedi.
‘Türk döneri mi Alman döneri mi?’ tartışması sürerken Areda Survey, konuya ilişkin gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı.

Yüzde 65.8'i Türk dönerini tercih etti

Çalışma, Türkiye’de ve Almanya’da yaşayan 1.188 Türk vatandaşının katılımıyla 9 -14 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65.8'i Türk dönerini tercih etti, yüzde 34.2'si ise “Alman döneri” dedi.
Et döner - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2023
YAŞAM
Vedat Milor’dan Türk-Alman döner kıyaslaması: 'Daha iyi olma ihtimali sıfır'
28 Ağustos, 12:02
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