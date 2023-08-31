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https://sputniknews.com.tr/20230831/paw-guardsin-yoneticisi-tutuklandi-1075074240.html
Paw Guards’ın yöneticisi tutuklandı
Paw Guards’ın yöneticisi tutuklandı
Ankara'da 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, yakalanarak cezaevine... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T11:49+0300
2023-08-31T12:20+0300
türkiye
köpek
erkin erdoğdu
hayvan hakları
polis
ankara
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Paw Guards’ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. 30 Ağustos günü belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü. Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/insanlari-olumle-tehdit-eden-paw-guards-uyesi-burak-arslan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-kaldi-1072800534.html
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köpek, erkin erdoğdu, hayvan hakları, polis, ankara
köpek, erkin erdoğdu, hayvan hakları, polis, ankara

Paw Guards’ın yöneticisi tutuklandı

11:49 31.08.2023 (güncellendi: 12:20 31.08.2023)
© İHAErkin Erdoğdu
Erkin Erdoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© İHA
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Ankara'da 59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Paw Guards’ın yöneticilerinden Erkin Erdoğdu, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Paw Guards’ın yöneticilerinden olan ve çok sayıda suçtan aranan Erkin Erdoğdu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları takibe alan Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelinin saklandığı adresi tespit etti.
30 Ağustos günü belirlenen adrese giden ekipler, şüphelinin saklandığı binadan çıkmakta olduğunu gördü.
Polisleri fark edince kaçmaya çalışan Erkin Erdoğdu, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
59 yıl 3 ay 24 gün kesinleşmiş cezası ve çok sayıda suçtan aranması olan Erkin Erdoğdu, adli işlemler yapıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
İnsanları ölümle tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
23 Haziran , 18:41
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