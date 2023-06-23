https://sputniknews.com.tr/20230623/insanlari-olumle-tehdit-eden-paw-guards-uyesi-burak-arslan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-kaldi-1072800534.html

İnsanları ölümle tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

İnsanları ölümle tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T18:41+0300

2023-06-23T18:41+0300

2023-06-23T18:41+0300

adli kontrol

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanları ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapılan Arslan, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230622/kopeklerimizi-katledeni-katledecegiz-diyen-pawguards-yoneticisi-burak-arslan-gozaltina-alindi-1072764638.html

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2023

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adli kontrol