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https://sputniknews.com.tr/20230623/insanlari-olumle-tehdit-eden-paw-guards-uyesi-burak-arslan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-kaldi-1072800534.html
İnsanları ölümle tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
İnsanları ölümle tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T18:41+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanları ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapılan Arslan, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230622/kopeklerimizi-katledeni-katledecegiz-diyen-pawguards-yoneticisi-burak-arslan-gozaltina-alindi-1072764638.html
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adli kontrol
adli kontrol

İnsanları ölümle tehdit eden Paw Guards üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest kaldı

18:41 23.06.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© İHA
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Sosyal medyada sahipsiz köpeklere zarar veren insanlara yönelik tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Pati Koruyucuları (Paw Guards) üyesi Burak Arslan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 18 Haziran'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahipsiz köpeklere zarar veren insanları ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Arslan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan işlem yapılan Arslan, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
TÜRKİYE
'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen PawGuards yöneticisi Burak Arslan, gözaltına alındı
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