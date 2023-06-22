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https://sputniknews.com.tr/20230622/kopeklerimizi-katledeni-katledecegiz-diyen-pawguards-yoneticisi-burak-arslan-gozaltina-alindi-1072764638.html
'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen PawGuards yöneticisi Burak Arslan, gözaltına alındı
'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen PawGuards yöneticisi Burak Arslan, gözaltına alındı
“Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz” sözleri tepki çeken Paw Guards‘ın kurucusu Burak Arslan, polis ekipleri tarafından... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
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köpek
türkiye
gözaltı
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Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan, sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunanları hedef almasının ardından gözaltına alındı.Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunan Burak Arslan, "Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Burak Arslan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Burak Arslan, daha öncesinde de yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürmüştü.
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köpek, gözaltı
köpek, gözaltı

'Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz' diyen PawGuards yöneticisi Burak Arslan, gözaltına alındı

21:20 22.06.2023 (güncellendi: 21:41 22.06.2023)
© İHA / RIDVAN KILIÇgözaltı tutuklama
gözaltı tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© İHA / RIDVAN KILIÇ
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Ayrıntılar geliyor
“Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz” sözleri tepki çeken Paw Guards‘ın kurucusu Burak Arslan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Paw Guards yöneticilerinden Burak Arslan, sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunanları hedef almasının ardından gözaltına alındı.

Sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunan Burak Arslan, "Bizi insan katliamına zorlamayın. Köpeklerimizi katledeni katledeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıslardan Burak Arslan yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Burak Arslan, daha öncesinde de yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürmüştü.
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