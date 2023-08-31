https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1075070066.html
Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saatlerinde yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T09:46+0300
2023-08-31T09:46+0300
2023-08-31T09:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
moskova
insansız hava aracı (iha)
domodedovo havalimanı
vnukovo havalimanı
sergey sobyanin
saldırı
imha
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Bakanlığın açıklamasında, "31 Ağustos sabahı Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak gerçekleştirdiği yeni terör saldırısının önüne geçildi" dendi.Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Voskresenskiy mevkiinde seyir halindeyken imha edildiğini belirtti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın başkentin merkezine doğru ilerlerken vurulduğunu bildirdi. Sobyanin, ilk belirlemelere göre yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanları saldırı girişimi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılırken uçaklar diğer kentlerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Vnukovo ve Domodedovo, saat 09.00 itibarıyla yeniden normal şekilde hizmet vermeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-donetski-78-kez-bombaladi-1075065700.html
ukrayna
moskova
domodedovo havalimanı
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ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha), domodedovo havalimanı, vnukovo havalimanı, sergey sobyanin, saldırı, imha, savunma, rusya savunma bakanlığı, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha), domodedovo havalimanı, vnukovo havalimanı, sergey sobyanin, saldırı, imha, savunma, rusya savunma bakanlığı, kiev
Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saatlerinde yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "31 Ağustos sabahı Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak gerçekleştirdiği yeni terör saldırısının önüne geçildi" dendi.
Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Voskresenskiy mevkiinde seyir halindeyken imha edildiğini belirtti.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın başkentin merkezine doğru ilerlerken vurulduğunu bildirdi. Sobyanin, ilk belirlemelere göre yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.
Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanları saldırı girişimi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılırken uçaklar diğer kentlerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Vnukovo ve Domodedovo, saat 09.00 itibarıyla yeniden normal şekilde hizmet vermeye başladı.