Türkiye
Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1075070066.html
Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saatlerinde yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T09:46+0300
2023-08-31T09:46+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
moskova
insansız hava aracı (iha)
domodedovo havalimanı
vnukovo havalimanı
sergey sobyanin
saldırı
imha
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051944987_19:0:1176:651_1920x0_80_0_0_56fc62b3d7e981c399db3c8e4fa159ef.jpg
Bakanlığın açıklamasında, "31 Ağustos sabahı Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak gerçekleştirdiği yeni terör saldırısının önüne geçildi" dendi.Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Voskresenskiy mevkiinde seyir halindeyken imha edildiğini belirtti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın başkentin merkezine doğru ilerlerken vurulduğunu bildirdi. Sobyanin, ilk belirlemelere göre yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanları saldırı girişimi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılırken uçaklar diğer kentlerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Vnukovo ve Domodedovo, saat 09.00 itibarıyla yeniden normal şekilde hizmet vermeye başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-donetski-78-kez-bombaladi-1075065700.html
ukrayna
moskova
domodedovo havalimanı
vnukovo havalimanı
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/14/1051944987_163:0:1031:651_1920x0_80_0_0_04ddb50ddbb845498bf65be654d424c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha), domodedovo havalimanı, vnukovo havalimanı, sergey sobyanin, saldırı, imha, savunma, rusya savunma bakanlığı, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, moskova, insansız hava aracı (iha), domodedovo havalimanı, vnukovo havalimanı, sergey sobyanin, saldırı, imha, savunma, rusya savunma bakanlığı, kiev

Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

09:46 31.08.2023
© Fotoğraf : mil.ruOrion insansız hava aracı
Orion insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Fotoğraf : mil.ru
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saatlerinde yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, "31 Ağustos sabahı Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak gerçekleştirdiği yeni terör saldırısının önüne geçildi" dendi.

Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Voskresenskiy mevkiinde seyir halindeyken imha edildiğini belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın başkentin merkezine doğru ilerlerken vurulduğunu bildirdi. Sobyanin, ilk belirlemelere göre yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.
Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanları saldırı girişimi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılırken uçaklar diğer kentlerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Vnukovo ve Domodedovo, saat 09.00 itibarıyla yeniden normal şekilde hizmet vermeye başladı.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı
01:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала