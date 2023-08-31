https://sputniknews.com.tr/20230831/moskova-bolgesinde-ukraynaya-ait-iha-vuruldu-1075070066.html

Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

Moskova Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin bu sabah saatlerinde yeni bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T09:46+0300

2023-08-31T09:46+0300

2023-08-31T09:46+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

moskova

insansız hava aracı (iha)

domodedovo havalimanı

vnukovo havalimanı

sergey sobyanin

saldırı

imha

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Bakanlığın açıklamasında, "31 Ağustos sabahı Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA kullanarak gerçekleştirdiği yeni terör saldırısının önüne geçildi" dendi.Bakanlık, İHA'nın Moskova Bölgesi'nin Voskresenskiy mevkiinde seyir halindeyken imha edildiğini belirtti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın başkentin merkezine doğru ilerlerken vurulduğunu bildirdi. Sobyanin, ilk belirlemelere göre yaralanma ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.Moskova'daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanları saldırı girişimi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatılırken uçaklar diğer kentlerdeki havaalanlarına yönlendirildi. Vnukovo ve Domodedovo, saat 09.00 itibarıyla yeniden normal şekilde hizmet vermeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-donetski-78-kez-bombaladi-1075065700.html

ukrayna

moskova

domodedovo havalimanı

vnukovo havalimanı

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