https://sputniknews.com.tr/20230831/ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-donetski-78-kez-bombaladi-1075065700.html
Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı
Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı
Geçtiğimiz gün Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 78 kez bombaladığı bildirildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T01:12+0300
2023-08-31T01:12+0300
2023-08-31T01:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
bomba
donetsk
shakhtar donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün DPR bölgelerini 78 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 247 mermi ateşlediği belirtilirken, bir sivilin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birliklerinin gerçekleştirdiği toplam 77 bombardıman saldırısı kaydedildi.
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ukrayna, ukrayna krizi, bomba, donetsk, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna, ukrayna krizi, bomba, donetsk, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı
01:12 31.08.2023 (güncellendi: 01:15 31.08.2023) Abone ol
Geçtiğimiz gün Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 78 kez bombaladığı bildirildi.
Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün DPR bölgelerini 78 kez bombaladığını duyurdu.
Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 247 mermi ateşlediği belirtilirken, bir sivilin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Önceki gün Ukrayna birliklerinin gerçekleştirdiği toplam 77 bombardıman saldırısı kaydedildi.