https://sputniknews.com.tr/20230831/ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-donetski-78-kez-bombaladi-1075065700.html

Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı

Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı

Geçtiğimiz gün Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 78 kez bombaladığı bildirildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

bomba

donetsk

shakhtar donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün DPR bölgelerini 78 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 247 mermi ateşlediği belirtilirken, bir sivilin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birliklerinin gerçekleştirdiği toplam 77 bombardıman saldırısı kaydedildi.

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ukrayna, ukrayna krizi, bomba, donetsk, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)