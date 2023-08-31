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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/ukrayna-birlikleri-son-24-saatte-donetski-78-kez-bombaladi-1075065700.html
Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı
Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı
Geçtiğimiz gün Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 78 kez bombaladığı bildirildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün DPR bölgelerini 78 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 247 mermi ateşlediği belirtilirken, bir sivilin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birliklerinin gerçekleştirdiği toplam 77 bombardıman saldırısı kaydedildi.
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ukrayna, ukrayna krizi, bomba, donetsk, shakhtar donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

Ukrayna birlikleri son 24 saat içinde Donetsk'i 78 kez bombaladı

01:12 31.08.2023 (güncellendi: 01:15 31.08.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Geçtiğimiz gün Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 78 kez bombaladığı bildirildi.
Ukrayna’nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna birliklerinin geçtiğimiz gün DPR bölgelerini 78 kez bombaladığını duyurdu.
Merkezin Telegram kanalı üzerinden yayımlanan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tipte 247 mermi ateşlediği belirtilirken, bir sivilin öldüğünü ve 15 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Önceki gün Ukrayna birliklerinin gerçekleştirdiği toplam 77 bombardıman saldırısı kaydedildi.
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