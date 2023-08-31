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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230831/memur-emekli-zamminda-kritik-toplanti-basladi-1075071630.html
Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı
Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı
Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:18+0300
2023-08-31T10:41+0300
ekonomi
memur
memur zammı
toplu sözleşme görüşmeleri
toplu sözleşme
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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan kurul sürecinde sona gelindi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı belli olacak ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230831/memur-emekli-zamminda-son-asama-oran-icin-gozler-kritik-toplantida-1075067639.html
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Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı

10:18 31.08.2023 (güncellendi: 10:41 31.08.2023)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AA
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Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan kurul sürecinde sona gelindi.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.
Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı belli olacak ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
EKONOMİ
Memur-emekli zammında son aşama: Oran için gözler toplantıda
06:24
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