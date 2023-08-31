https://sputniknews.com.tr/20230831/memur-emekli-zamminda-kritik-toplanti-basladi-1075071630.html

Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı

Memur-emekli zammında kritik toplantı başladı

Kamu Görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde sona gelindi. Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak... 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T10:18+0300

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ekonomi

memur

memur zammı

toplu sözleşme görüşmeleri

toplu sözleşme

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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan kurul sürecinde sona gelindi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranını belirlemek için Sayıştay'da toplandı.Toplantıda, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam oranı belli olacak ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerini ve memurları enflasyona ezdirmeyeceğiz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230831/memur-emekli-zamminda-son-asama-oran-icin-gozler-kritik-toplantida-1075067639.html

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