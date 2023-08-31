Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
BÜYÜK TAARRUZ
Bir milletin 101 yıllık bağımsızlık destanı
12:31
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230831/marmarayda-yolcunun-basortusunu-acmaya-calistigi-iddia-edilen-kisi-hakkinda-sorusturma-1075072795.html
Marmaray’da yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma
Marmaray’da yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma
Marmaray'da, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T10:56+0300
2023-08-31T11:02+0300
türkiye
soruşturma
başörtü
başörtüsü
marmaray
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075072941_0:96:505:380_1920x0_80_0_0_e8a36cbd30ce8241cfb941cda690272b.png
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kadın ile duruma tepki gösteren başka bir yolcu arasındaki tartışmanın yer aldığı görüntüler incelendi.Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelinin tespiti için emniyete talimat verildi.Marmaray'daki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadının başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kadına tepki gösteren bir kişinin "Milletin giydiğine ne karışıyorsun? Ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" dediği ve bu kişiler arasındaki tartışma yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/marmarayda-once-kavga-sonra-sarki-1075041005.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/1f/1075072941_0:49:505:428_1920x0_80_0_0_b38fc0994d694d5d710898040aea63ad.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
soruşturma, başörtü, başörtüsü, marmaray
soruşturma, başörtü, başörtüsü, marmaray

Marmaray’da yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma

10:56 31.08.2023 (güncellendi: 11:02 31.08.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaMarmaray
Marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
Abone olTelegram
Marmaray'da, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kadın ile duruma tepki gösteren başka bir yolcu arasındaki tartışmanın yer aldığı görüntüler incelendi.
Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelinin tespiti için emniyete talimat verildi.
Marmaray'daki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadının başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kadına tepki gösteren bir kişinin "Milletin giydiğine ne karışıyorsun? Ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" dediği ve bu kişiler arasındaki tartışma yer alıyor.
marmaray kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
YAŞAM
Marmaray'da kavga sonrası şarkı: 'Yükünü bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel'
Dün, 10:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала