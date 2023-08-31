https://sputniknews.com.tr/20230831/marmarayda-yolcunun-basortusunu-acmaya-calistigi-iddia-edilen-kisi-hakkinda-sorusturma-1075072795.html

Marmaray’da yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma

Marmaray’da yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kişi hakkında soruşturma

Marmaray'da, yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kişiye ilişkin savcılıkça soruşturma başlatıldı. 31.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-31T10:56+0300

2023-08-31T10:56+0300

2023-08-31T11:02+0300

türkiye

soruşturma

başörtü

başörtüsü

marmaray

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada, Marmaray'da yanında oturan yolcunun başörtüsünü açmaya çalıştığı iddia edilen kadın ile duruma tepki gösteren başka bir yolcu arasındaki tartışmanın yer aldığı görüntüler incelendi.Başsavcılıkça olaya ilişkin soruşturma başlatılırken şüphelinin tespiti için emniyete talimat verildi.Marmaray'daki bir yolcunun cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yanındaki kadının başörtüsünü açmak istediği iddia edilen kadına tepki gösteren bir kişinin "Milletin giydiğine ne karışıyorsun? Ben senin giyimine karışıyor muyum? Benim annem de çarşaflı" dediği ve bu kişiler arasındaki tartışma yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230830/marmarayda-once-kavga-sonra-sarki-1075041005.html

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soruşturma, başörtü, başörtüsü, marmaray