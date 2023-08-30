https://sputniknews.com.tr/20230830/marmarayda-once-kavga-sonra-sarki-1075041005.html

Marmaray'da kavga sonrası şarkı: 'Yükünü bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel'

Marmaray'da kavga sonrası şarkı: 'Yükünü bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel'

Marmaray’da çıkan tartışmanın ardından ortamı sakinleştirmek isteyen görme engelli kişi, gitarıyla şarkı söyledi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

marmaray

kavga

gitar

video

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Marmaray’da henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan biri durağa gelince Marmaray’dan indirildi. Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, “Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin?” dedi. Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcularda eşlik etti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

marmaray, kavga, gitar, video, видео