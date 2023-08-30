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https://sputniknews.com.tr/20230830/marmarayda-once-kavga-sonra-sarki-1075041005.html
Marmaray'da kavga sonrası şarkı: 'Yükünü bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel'
Marmaray'da kavga sonrası şarkı: 'Yükünü bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel'
Marmaray’da çıkan tartışmanın ardından ortamı sakinleştirmek isteyen görme engelli kişi, gitarıyla şarkı söyledi. 30.08.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
marmaray
kavga
gitar
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Marmaray’da henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan biri durağa gelince Marmaray’dan indirildi. Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, “Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin?” dedi. Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcularda eşlik etti.
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marmaray, kavga, gitar, video, видео

Marmaray'da kavga sonrası şarkı: 'Yükünü bırak yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel'

10:11 30.08.2023 (güncellendi: 10:41 30.08.2023)
© İHA
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Marmaray’da çıkan tartışmanın ardından ortamı sakinleştirmek isteyen görme engelli kişi, gitarıyla şarkı söyledi.
Marmaray’da henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Taraflardan biri durağa gelince Marmaray’dan indirildi. Ortamın gerilmesi üzerine bir yolcu elinde gitar olan görme engelli kişiye, “Ortamı sakinleştirmek için şarkı çalmak ister misin?” dedi.
Hem gitar çalıp hem de şarkı söyleyen görme engelli vatandaşa diğer yolcularda eşlik etti.
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