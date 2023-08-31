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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230831/kahovka-hidroelektrik-santralinin-restorasyonu-ile-ilgili-proje-calismalari-basladi-1075085676.html
Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları başladı
Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları başladı
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu kısmen yıkılan Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin (HES) restorasyonu ile ilgili... 31.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-31T16:58+0300
2023-08-31T16:58+0300
ukrayna krizi
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kahovka hidroelektrik santrali
saldırı
kırım
rusya
rusya başbakan yardımcısı marat husnullin
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Kahovka HES’in restorasyonunu yapacağını, bu amaçla projelendirme çalışmalarının başladığını belirtti.Saldo, “(Kahovka HES'in restorasyonu için) ne kadar finansmana ihtiyaç duyulursa duyulsun, bunun ekonomik açıdan uygun bir proje olduğunu ve karşılığının alınacağını düşünüyorum. Bu nedenle mesele para meselesi değil, istek ve uygunluk meselesidir. Böyle niyet var ve planların projelendirilmesine şimdiden başlandı” diye konuştu.Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin restore edilmesi gerektiğini, Kırım'ın yanı sıra Zaporojye ve Herson bölgelerinin su tedarikinin bu santrale bağlı olduğunu vurgulamıştı. Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu pek çok bölge sular altında kalmış, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230622/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-46ya-yukseldi-1072753981.html
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hes, herson, ukrayna, ukrayna krizi, kahovka hidroelektrik santrali, saldırı, kırım, rusya, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin
hes, herson, ukrayna, ukrayna krizi, kahovka hidroelektrik santrali, saldırı, kırım, rusya, rusya başbakan yardımcısı marat husnullin

Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin restorasyonu ile ilgili proje çalışmaları başladı

16:58 31.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinKahovka Barajı
Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu kısmen yıkılan Kahovka Hidroelektrik Santrali’nin (HES) restorasyonu ile ilgili proje çalışmalarının başlandığını bildirdi.
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Sputnik’e demecinde Rusya’nın Kahovka HES’in restorasyonunu yapacağını, bu amaçla projelendirme çalışmalarının başladığını belirtti.
Saldo, “(Kahovka HES'in restorasyonu için) ne kadar finansmana ihtiyaç duyulursa duyulsun, bunun ekonomik açıdan uygun bir proje olduğunu ve karşılığının alınacağını düşünüyorum. Bu nedenle mesele para meselesi değil, istek ve uygunluk meselesidir. Böyle niyet var ve planların projelendirilmesine şimdiden başlandı” diye konuştu.
Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Kahovka Hidroelektrik Santrali'nin restore edilmesi gerektiğini, Kırım'ın yanı sıra Zaporojye ve Herson bölgelerinin su tedarikinin bu santrale bağlı olduğunu vurgulamıştı. Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu pek çok bölge sular altında kalmış, onlarca sivil hayatını kaybetmişti.
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