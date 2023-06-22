https://sputniknews.com.tr/20230622/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-46ya-yukseldi-1072753981.html
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi
Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T15:47+0300
2023-06-22T15:47+0300
2023-06-22T15:49+0300
ukrayna krizi
kahovka hidroelektrik santrali
novaya kahovka
baraj
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Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin bölge idaresi başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen saldırı sonucu baraj sularının taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini belirtti.Alekseyenko, Novo Kahovka'dan sonra Alyoşka'nın da normal hayata geri döndüğünü belirterek, sadece insanların teknelerle tahliye edilmeye devam ettiği Golopristan bölgesindeki yerleşim yerlerinin su taşkınından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.Alekseyenko ayrıca, 4 bin 257 kişinin tehlikeli hastalıklara karşı aşılandığını, 2 bin 603 kişiye 10’ar bin ruble ödeme yapıldığını ve 712 konut hasarı tazminat başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.
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kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , baraj
kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , baraj
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi
15:47 22.06.2023 (güncellendi: 15:49 22.06.2023) Abone ol
Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini duyurdu.
Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin bölge idaresi başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen saldırı sonucu baraj sularının taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini belirtti.
Alekseyenko, Novo Kahovka'dan sonra Alyoşka'nın da normal hayata geri döndüğünü belirterek, sadece insanların teknelerle tahliye edilmeye devam ettiği Golopristan bölgesindeki yerleşim yerlerinin su taşkınından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.
Alekseyenko ayrıca, 4 bin 257 kişinin tehlikeli hastalıklara karşı aşılandığını, 2 bin 603 kişiye 10’ar bin ruble ödeme yapıldığını ve 712 konut hasarı tazminat başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.