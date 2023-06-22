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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230622/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-46ya-yukseldi-1072753981.html
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi
Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi
Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya... 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T15:47+0300
2023-06-22T15:49+0300
ukrayna krizi
kahovka hidroelektrik santrali
novaya kahovka
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Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin bölge idaresi başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen saldırı sonucu baraj sularının taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini belirtti.Alekseyenko, Novo Kahovka'dan sonra Alyoşka'nın da normal hayata geri döndüğünü belirterek, sadece insanların teknelerle tahliye edilmeye devam ettiği Golopristan bölgesindeki yerleşim yerlerinin su taşkınından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.Alekseyenko ayrıca, 4 bin 257 kişinin tehlikeli hastalıklara karşı aşılandığını, 2 bin 603 kişiye 10’ar bin ruble ödeme yapıldığını ve 712 konut hasarı tazminat başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.
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kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , baraj
kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , baraj

Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi

15:47 22.06.2023 (güncellendi: 15:49 22.06.2023)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinKahovka Barajı
Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini duyurdu.
Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin bölge idaresi başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen saldırı sonucu baraj sularının taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini belirtti.
Alekseyenko, Novo Kahovka'dan sonra Alyoşka'nın da normal hayata geri döndüğünü belirterek, sadece insanların teknelerle tahliye edilmeye devam ettiği Golopristan bölgesindeki yerleşim yerlerinin su taşkınından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.
Alekseyenko ayrıca, 4 bin 257 kişinin tehlikeli hastalıklara karşı aşılandığını, 2 bin 603 kişiye 10’ar bin ruble ödeme yapıldığını ve 712 konut hasarı tazminat başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.
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