https://sputniknews.com.tr/20230622/kahovka-barajinin-yikilmasi-sonucu-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-46ya-yukseldi-1072753981.html

Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi

Kahovka Barajı’nın yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yükseldi

Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Ukrayna’nın Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne saldırısı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 46’ya... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T15:47+0300

2023-06-22T15:47+0300

2023-06-22T15:49+0300

ukrayna krizi

kahovka hidroelektrik santrali

novaya kahovka

baraj

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072754250_0:184:3314:2048_1920x0_80_0_0_aa79c33a601d7bc31007d56dd2147bfd.jpg

Referandumla Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinin bölge idaresi başkanı Andrey Alekseyenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen saldırı sonucu baraj sularının taşması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 46’ya yükseldiğini belirtti.Alekseyenko, Novo Kahovka'dan sonra Alyoşka'nın da normal hayata geri döndüğünü belirterek, sadece insanların teknelerle tahliye edilmeye devam ettiği Golopristan bölgesindeki yerleşim yerlerinin su taşkınından ciddi şekilde etkilendiğini vurguladı.Alekseyenko ayrıca, 4 bin 257 kişinin tehlikeli hastalıklara karşı aşılandığını, 2 bin 603 kişiye 10’ar bin ruble ödeme yapıldığını ve 712 konut hasarı tazminat başvurusunun kabul edildiğini kaydetti.

novaya kahovka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , baraj